KSO Başkanı Zeytinoğlu: Üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 6.7’lik büyüme, yılı kurtarma şansı sağladı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Covid-19 ile başlayan kısıtlamaların normalleşmeye başladığı üçüncü çeyrek dönemi büyüme oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede “2020 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 6.7 ile beklentilerimizin biraz üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağladı.” dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Covid-19 ile başlayan kısıtlamaların normalleşmeye başladığı üçüncü çeyrek dönemi büyüme oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede “2020 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 6.7 ile beklentilerimizin biraz üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağladı.” dedi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüyen GSYH oranına ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bilindiği gibi pandeminin ekonomiye etkisinin en fazla

hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomimizde ciddi oranda bir küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrekte ise pandemi kaynaklı kısıtlamaların normalleştiği bir dönemdi. Sağlanan destekler ile kredi hacmindeki artış, dayanıklı tüketim harcamalarındaki genişleme ve sanayi üretiminin katkısı ile ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdü.” açıklamasını yaparak “Ekim ayında rekor bir ihracat gerçekleştirdik. Kasım ayında da 17 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı aralık ayında ihracat performansımız

düşebilir. Bu nedenle ve ayrıca baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde bu denli güçlü bir büyüme beklemiyoruz, ama yüzde 1-2 aralığında pozitif bir büyüme gelebileceğini öngörüyoruz.” dedi.

2018 yılının ağustos ayından bu yana zayıf seyreden otomobil talebinin bu yılın üçüncü çeyreğinde canlandığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu; “GSYH verilerinin detaylarına baktığımızda yerleşik hane halkı tüketiminin yüzde 9.2 arttığını görüyoruz. Kredi hacmindeki genişleme ve faizlerin düşük olması, iki yıldır yerinde sayan otomobile yönelik talebi artırdı. Diğer taraftan yine düşük faizli kredi imkanı ile konut talebine olan artış, inşaat sektörünün canlanmasına katkı verdi.” dedi. Sanayi üretiminin yüzde 8 arttığına dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu; “Bizim en fazla üzerinde durduğumuz veri olan sanayi sektörü üretimi yüzde 8, imalat sanayi üretimi yüzde 9.3 artış gösterdi. İkinci çeyrekte duruşta olan

firmalarımızın üçüncü çeyrekte hemen hemen tamamının çalıştıklarını biliyoruz. Sağlanan desteklerle üçüncü çeyrekte gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırımların da yüzde 22.5 arttığını görüyoruz. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 23.5’luk büyüme bizleri memnun etmiştir.” dedi. Türkiye ihracatının büyük oranda yapıldığı Avrupa ülkelerinde salgının etkisinin hala devam ettiğini belirten