KSO'da KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI!

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde ve iştiraki olan Doğu Marmara Abigem A.Ş.’deki çalışan kadınlarla bir araya gelerek bu önemli günü kutladı.

Kutlama amaçlı yapılan toplantıda bir konuşma yapan Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL ; “kadınlarımızın bizim için sadece bir gün hatırladığımız değil her an çok önem verdiğimiz fakat bugün Birleşmiş Milletlerce tanımlanmış ulusal bir gün olduğu için ayrıca kutladığımız bu güzel gününde çalışan emekçi kadınlarımızla bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Odamız çatısı altında toplama oranla kadın çalışan sayımız yüzde 40,4 iken bu oran dünyada yüzde 19’dur. Bu da bizim için ayrı bir önemli gurur kaynağıdır.“ dedi.

Tüm kadınlar adına Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif BİLGİSU’ya bir çiçek takdim eden ve pasta kesilen kutlama sonrasında Yönetim Kurulu çalışan kadınların istek ve sorunlarıyla ilgili kendilerine ilettikleri görüşleri de dinlediler.

Elif BİLGİSU’da arkadaşları adına yaptığı teşekkür konuşmasında böyle güzel bir günü Yönetim Kurulu tarafından da ayrıca kutlanmasının kendilerini mutlu ettiğini ve desteklerinden ötürü her zaman memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlanan törende çalışan kadınların yanı sıra Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet BAŞARAN ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan KANIK, Mehmet Ali KARTAL, Mustafa BÖYET ve Necati Bülent HAKOĞLU’da yer aldılar.