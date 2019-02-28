KTO Meclis Toplantısı Yapıldı

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı meclis toplantısı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ülke ekonomisine de değinerek ‘’ Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin geçmişte olduğu gibi bugün de başarı için formülü anlamak, analiz etmek ve görüşlerimizi paylaşmak olacak. Bizler iş dünyası olarak görüyoruz ki; Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini güçlendirmek zorunda. Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal toplumsal ve ekonomik reformlar hayata geçirelim. Sizlerden de ricamız yaptığınız üye ziyaretlerinde ticaret erbaplarının yaşadıklarını zorlukların farkında olduğunuzu, dönemsel olarak yaşanan bu sorunlarının millet- devlet Elele vererek hep birlikte çalışarak ve üreterek aşabileceğimiz vurgusunu yapmanız ve üyelerimize moral vermeniz olacak’’ dedi.

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANI VE GRUP MÜDÜRLERİ KTO MECLİSİNE MİSAFİR OLDU

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı meclis toplantısında 25 Şubat-3 Mart Vergi haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve grup müdürleri ağırlandı. Vergi dairesi başkanı Yaman meclis üyelerine yaptığı sunumda ‘’biliyorsunuz bu yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutladığımız Vergi Haftası, toplumumuzun tüm kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması ve vatandaşlarımızda vergi vermenin alışkanlık haline gelmesi amacıyla önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, ancak ödenen vergiler ile sağlanabilmektedir. Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekmektedir’’ dedi. Körfez Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

BARAN VEDA KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı meclis toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ‘’biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde bayrağı yeni belediye başkanına teslim edeceğiz. Görevde kaldığımız süre içerisinde ilçemizde bulunan STK’lar ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak en önemsediğimiz konulardan biri oldu. İlçemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Körfez Ticaret Odası ile de pek çok konuda işbirliği ve uyum içerisinde çalıştık. Odamızın bundan sonraki süreçte de başarılarını hep birlikte göreceğiz diyor hepinize teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ise ‘’Körfez Belediye Başkanı Baran’a ilçemize verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Günün anısına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a hediye takdiminde bulunuldu.