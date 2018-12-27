KTO'da Yılın Son Toplantısı

Körfez Ticaret Odası yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının ardın komiteler müşterek toplantısı ve akşam yemeğinde komiteler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

İl ve ilçe protokolünden katılımında yoğun olduğu toplantıya Körfez İlçe kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer, Körfez Devlet hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık, Körfez Ticaret Odası Danışmanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya, İlçe STK Başkanları Dernek Başkanları, Körfez Ticaret Odası ihracat komisyonu üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri ile meclis ve komite üyeleri katılım sağladı.



Meclis toplantısında gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan KTO Başkanı Öztürk, ülke gündeminde değinerek ‘iş dünyası olarak İş dünyası olarak temennimiz 2019 yılında reel sektöre verilen desteklerin arttırılması, ülkemizin büyümeden payını almasını için istihdam, üretim ve ticaret teşviklerinin sürmesini, kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, bu yüksek büyüme temposunun kalıcı hale getirilmesidir. 2019 yılı hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda Körfez’in, Kocaeli’nin ve ülkemizin yılı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN STAND KURULDU

Yılın son meclis toplantısında Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarışık tarafından organ bağışı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Organ bağışı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan sarışık, amaçlarının organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Körfez Devlet Hastanesi tarafından kurulan stantta komite ve meclis üyeleri organ bağışında bulundu.



Meclis toplantısının resmi kısmının tamamlanmasının ardından başlayan komiteler müşterek toplantısında komite üyelerine Dr. Kamil Bayar tarafından Stratejik planlama ve kurumsallaşma eğitimi verilirken. Bayar işletmelerde kurumsallaşmanın gerekliliği ve yapılması gerekenleri komite üyeleri ile paylaştı.

PLAKET TAKDİMLERİ VE ARDINDAN AKŞAM YEMEĞİ VERİLDİ

Körfez Ticaret Odası geçmiş dönem görev yapan yöneticilerini hatırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2000-2013 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapan Vahit Eryılmaz’a plaketini Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir il KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer, 2005-2009 yılları arasında meclis üyeliği yapan Fehmi Gümüşel’e ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can plaket takdiminde bulundular. Plaket takdimlerinin ardından tüm oda organları ve protokol üyeleri Körfez Ticaret Odası tarafından organize edilen yemekte buluştular.