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Kuaför İş Yerinde Ölü Bulundu

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kuaför, iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kuaför İş Yerinde Ölü Bulundu

10 Mart 2023 Cuma 22:10

                                     
 
  Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki 3 çocuk babası kuaför Adem Mamak gece evine gitmedi. Sabah iş yerini açmaya gelen kuaför çırağı, Mamak’ı silahla başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Bunun üzerine çırak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Mamak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mamak’ın cansız bedeni, yapılan çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 




                                    


İHA
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