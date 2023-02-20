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Kuaförler depremzedeler için çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'daki tesis ve kamplarında ağırladığı afetzedelerin normalleşme sürecine katkıda bulunmak için kuaför ve berber hizmeti sunuyor.

Kuaförler depremzedeler için çalışıyor

20 Şubat 2023 Pazartesi 11:52

  Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından afetzedeler için seferber olan Kocaeli Büyükşehir, tüm imkanlarıyla çalışıyor. Kocaeli Berberler Odası’na bağlı kuaför ve berberler de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çağrısı üzerine Hatay’a gitmiş ve buradaki depremzedelere hizmet vermişti. Depremin ilk günlerinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nın kapılarını afetzedelere açan Büyükşehir, yaşamlarına burada devam etmek zorunda kalan vatandaşların saç kesim ve bakım hizmeti almasını sağlıyor. 
  Gebze bölgesinde görev yapan berber ve kuaförler, depremzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için her iki tesiste de hizmet vermeye başladı. Afetzedeler, saç kesimi ve sakal tıraşı başta olmak üzere diğer kuaförlük hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanıyor. 


İHA
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