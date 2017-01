Ömür hızla gelip geçiyor. Bu satırları yazdığım sırada, iki acı haber aldım. Birisi 1986 yılında Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın kurucu şube başkanı olarak tanıdığım yıllarca birlikte İlim, istişare Kurulu üyesi olarak görev yaptığımız çok değerli ağabeyim Nihat Gürer beyin vefat haberiydi. Nihat bey, Kocaeli’nin siyasi, sosyal ve kültürel hayatında çok önemli izler bırakan birisiydi. Fikirleriyle, çalışmalarıyla Kocaeli’ne ve Kültür hayatımıza çok büyük katkılarda bulundu. Pazar günü onu ebediyete uğurlamak üzere İzmit Fevziye caminde cenaze namazına katılmak için bu satırları yazarak yola çıktım. Nihat bey Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Kocaeli siyaset tarihine adını silinmez harflerle yazdıran, Meral Akşener’in de ağabeyi. Meral hanımın en takdir ettiğim yönü 28 Şubat’da ki dik duruşu ve tavrıydı. Nihat bey Kocaeli’nde yaşayacak unutulmayacak izler bırakan bir isim. Kendisine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Bir başka acı haber ise İzmir’den geldi. Yıllarca Anadolu basın birliği yönetiminde birlikte çalıştığımız, dostluk ve arkadaşlığımız süren çok değerli bir dostum ve arkadaşımı kaybettim. İzmir Çiğli Gazetesini yayınlayan Selim Meydi yıllarca hasta olarak yatağa bağımlıydı. Hemen hemen aynı yaşlardaydık. Vefat haberini alınca birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız Anadolu basın birliğinde ki yıllar gözümün mönünden geçti. Gerçekten hayat fani ve geçici. Bu geçici hayatı çok iyi değerlendirmek ve kubbede hoş sada bırakmak gerekiyor. Selim Meydi aramızdan ayrıldı ancak Anadolu gazeteciliğine yaptığı hizmetlerle aramızda yaşayacak, kendisine Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

İNSANLAR ESERLERİYLE YAŞAR

Eğitim ve öğretim çok önemli. İnsana yatırımın eğitimle olabileceğine inanıyorum. Eğitime yapılan hizmetler hiçbir zaman boşa çıkmaz ve sürekli insanı hayır ile yâd ettirir. Eğitim ve öğretim denilince aklıma ilkokul yılları gelir. O Karadeniz’in yüksek köyünde ilkokula başladığımız yıllar her gün elimizde okulda yakmak için odun, kitap ve defterlerimizin içerisinde yer aldığı naylon torbalarla, 1 saat çamurlu yollardan geçerek gittiğimiz ilkokul yıllarımı hiç unutmam. Ne güzel günlerdi o günler? İlkokul bitince eğitimimize devam ettiğimiz ve yurtlarda kalarak okuduğum o güzel günler. Türkiye’nin karışık ve çalkantılı yıllarıydı. 70 ve 80 yılları arasında terör olayları ve anarşinin kol gezdiği dönemde bizleri koruyup, kollayarak eğitimizin tamamlanmasına vesile olan yurt görevlileri ve gönüllü eğitimciler.. Bugün hepsini minnet ve şükranla anıyorum.

Bizlerin eğitimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara vefa borcumuzu ödemek için bizde hiçbir karşılık beklemeden, devlet ve milletine tam bağlı, vatanperver gençlerin yetişmesi için hayatımız boyunca hep eğitim gönüllüsü olarak eğitime katkıda bulunmaya çalıştık.

Gebze’ye ilk geldiğimiz yıllarda Gebze Fatih Talebe Yurdu’nun inşaatını yapan dernekte aktif olarak görev aldım. Bizim eğitimize katkıda bulunulduğu gibi bizde gelecek kuşakların eğitimine katkı sunmak istedik. Dernek 1983 yılında kuruldu ve yurt binası da kiralık bir yerde faaliyet göstermeye başladı. Daha kendi binasını yaparak bugüne kadar binlerce gencimizin milli ve manevi değerlere sahip, devlet ve milletine bağlı olarak yetişmesine vesile oldu.

Bugün aktif dernek içinde görev olmasa da derneğin çalışmalarını imkanım ölçüsünde takip edip, maddi ve manevi katkı sunmaya çalışıyorum.

Aradan yıllar geçti ve dernek başarıya başarı kattı. Bugün ki yöneticiler, derneği her bakımdan çok önemli konumlara getirdi. Binlerce öğrenciye karşılıksız hizmet vermeyi şuanda sürdürüyor. Cuma Günü derneğin yurt binasında kalan öğrenciler için düzenlediği ödül törenine bizde davetli olarak katıldık. Başarılı olan öğrencilerin mutluluğuna sade bir üye olarak bizde şahit olmak istedik.

Orada eğitim gören gençlerimizin başarısını görünce bizlerde mutlu olduk. Gebze protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen programın detaylarını sizlerle bu köşeden paylaşmak istiyorum.

FATİH ÖĞRENCİ YURDUNDA ÖDÜL TÖRENİ

Gebze Fatih Talebe Yurdu başarıya doymuyor. Gebze’nin örnek eğitim kurum bu yılın ilk döneminde de başarılarıyla adından söz ettirdi. Karnelerin dağıtılmasının ardından Özel Fatih Talebe Yurdu’nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Birinci dönem sonunda 10 Okul birincisi çıkaran, 123 Takdirname ve 98 Teşekkür Belgesi alan Fatih Talebe Yurdu öğrencilerinin ödül programına katılım yoğun oldu.

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ

Törende konuşan Gebze Fatih Talebe Yurdu Genel Koordinatörü Osman Öksüz, başarıyı her yıl artırarak sürdüklerini belirterek, “Bu güzelliği paylaşmamıza sebep olan Velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Her yıl Başkanımız siz başarılı olun, başarı ödülü olarak Altınları benden diyor. Bu nedenle başarımız her sene artıyor. Biz 15 sene evvel okullara öğrenci yazdırmakta zorlanıyorduk. Ama başarı arttıkça okullar bizden öğrenci istenmeye başladı. Her Müdür okulunun başarılı olmasını ister.”dedi.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise öğrencilerden bol bol kitap okumalarını isteyerek, başarısız olanların moral bozmamalarını istedi. Köşker, “Hayat bir yarış değil, bir süreç. Bu süreci ilerletmek lazım, okumak lazım, boş durmamak lazım. Hiçbir öğrencimizin zeka seviyesi düşük değildir. Herkesin kendi üstün alanları vardır. Her yıl yeni öğrencilerin burada ödül aldığını görüyorum. Bu demektir ki çalışan herkes başarılı olabilir. Tatili fırsat bilin, velilerimizi tebrik ediyorum, bu yurtlara öğrencilerini gönderdikleri için. Başarıların devam olmasını dileyerek bütün öğrencilerimizi kutluyorum.”dedi.