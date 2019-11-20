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Küçük Alimiz kurtarılamadı!

Down Sendromlu olarak dünyaya gelen minik Ali, kalbinde ki rahatsızlıktan dolayı önce Kocaeli’de, daha sonra İstanbul’da tedavisi sürdü.

Küçük Alimiz kurtarılamadı!

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:52

 2 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Marmara Üniversitesi hastanesinde kalbinden ameliyat olan ve tedavisi devam eden talihsiz bebek, Cuma akşamı rahatsızlanınca, Gebze’de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına Ali,  hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı N0.26 adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Raşit Avcılar ve KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinden Ayfer Avcılar’ın 2 çocuğundan biri olan 1 yaşındaki minik Ali Avcılar’ın cenazesi Balıkesir Susurluk Karapürçek Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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