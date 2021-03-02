Küçük Mutfaklar İçin Dekorasyon Önerileri

Mutfağınız küçük ve nasıl dekore edeceğinizi bilmiyorsanız, önerilerimize göz gezdirebilirsiniz. Ferah ve modern bir mutfağa sahip olma hayalinizi eviniz küçük olduğu için ertelemeniz gerekmiyor, küçük önerilerle mutfağınızı daha ferah gösterebilirsiniz. Keyifli vakit geçireceğiniz, yemek yaparken mutluluk duyacağınız şık bir mutfak için tüyolarımız sizlerle:

Sadelikten Gücünüzü Alın

Modern ve şık mutfakların ferah görünümü sadelikten geliyor. Geniş depolama dolapları bu görünümü sağlamayı elbette kolaylaştırıyor. Ancak mutfak dolaplarınızın küçük olması sizi üzmesin, hiçbir şey imkansız değil. Mümkün olduğunca boş tezgahlar yaratmak için dolapları verimli kullanmalısınız. Küçük mutfaklarda dolapların içini organizer mutfak araçlarıyla donatmalısınız. Yüksek rafların arasına koyacağınız katlanabilir ek raflar ile daha çok eşyayı bir dolaba sığdırabilirsiniz. Kapağa takılan askılı raflar, tencere depolayıcıcıları, dolaplara asılan fincan askıları, pratik çöp kovaları mutfağı toparlamaya yardımcı oluyor. Eşyalarınızı dolapların içinde, mümkün olduğunca az yer kaplayacak şekilde yerleştirmeniz avantaj oluşturuyor. Örneğin kompakt su arıtma cihazı ürünlerini tercih edebilir, onları lavabonun altına konumlandırabilir, görünmez kılabilirsiniz. Mutfak dolaplarında ferah bir görünüme ulaşmak için kalabalık oluşturacak dolap örtülerinden de uzak durmalısınız.

Beyazın Albenisini Keşfedin

Mutfakta ferah görünümü sağlamanın yolu beyaz mutfak dolaplarından geçiyor. Koyu renk dolap kapaklarını beyaza boyayarak işe başlayabilirsiniz. Duvarlarda da pürüzsüz dokuyu ve beyaz rengi tercih etmelisiniz. Boş bir duvar varsa, orayı geniş bir aynayla kaplayarak alana derinlik kazandırmanız mümkün. Dolap içlerinde, tavanda spot aydınlatmaların bulunması mekanı daha geniş gösteriyor. Karanlığın her zaman daha dar görünüm verdiğini aklınızda tutarak mümkün olduğunca aydınlık bir mutfak oluşturmaya çalışmalısınız. Duvarlarda aplik gibi göz yoran eklentiler yerine görünmez spot lambalar, mümkün olduğunca küçük ve sade avizeler seçmelisiniz. Avizelerin sarkıt şeklinde olmasının küçük mutfakları boğacağını aklınızda tutarak sabit modellere yönelmelisiniz.

Her Alanı Değerlendirin

Küçük mutfaklarda kullanılmayan köşeler, maalesef birçok ev sakini tarafından ziyan ediliyor. Evdeki her duvarı, boş her köşeyi, ölü alanları değerlendirmelisiniz. Eşyalarınız dolaplara sığmıyorsa belki duvarlara sığabilir! Duvara monte edeceğiniz raflar, dolapların arasına yerleştireceğiniz ince uzun modüler tekerlekli dolaplar, fazlalıkları büyük oranda topluyor. Özellikle erzaklar ve temizlik maddeleri, dolap ve duvar arasına sığan tekerlekli raflarda saklanabiliyor. Duvara asacağınız açık raflara ise hoş kokulu bitkiler, baharat takımı ve kahve, çay gibi el altında bulunması gereken malzemeleri koyabilirsiniz.

Mutfaklarda Yer Kazandıran Detaylar

Küçük mutfaklarda yerden tasarruf ağlayacak birçok detay var. İleri doğru açılan kapılar yerine sürgülü kapı sistemlerine, katlanan mutfak dolaplarına, modüler mobilyalara, açılıp kapanan masa ve sandalyelere mutfağınızda yer açabilirsiniz. Bu küçücük detayların mutfakta ne çok yer kazandıracağına inanamayacaksınız. Ayrıca eğer söz konusu ev sizinse veya ev sahibinizle anlaşabiliyorsanız, mutfak camının boydan boya olmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar geniş cam o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık o kadar geniş görünüm, unutmamalısınız.

Askı, Daha Çok Askı

Küçük mutfaklarda askı sistemleri adeta hayat kurtarıyor. Duvar raflarına entegre edilen askılara servis kaşıklarını, cezveleri, fincanları asabilir, süzgeci, sütlüğü askılarda depolayabilirsiniz. Duvara takılan aparatlı mutfak ekipmanlarından yardım alabilirsiniz. Duvara yapıştırılan erzak kavanozları, buzdolabı üzerine mıknatısla tutunan küçük saksılar, küçük mutfaklar için kullanışlı seçenekler oluyor.

Keyif Yapmayı Unutmayın

Eğer mutfağınız çok da küçük değilse, bir oturma köşesi için yer varsa, muhakkak L veya U şeklindeki oturma gruplarını tercih etmelisiniz. Hem yerden tasarruf hem de şık görünüm sağlayan masa bölümü keyif köşeniz olmaya aday. Bu bölümün yakınlarına bir Fakir kahve makinesi yerleştirmeyi de unutmayın ki keyfiniz eksik kalmasın.