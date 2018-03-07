Küçük Sanayi Sitesi İçin Gün Sayıyor

Şehir içerisinde bulunan küçük imalathanelerin ve tamirhanelerin şehir dışına taşınması için gerekli tüm alt yapı çalışmasını oluşturan belediye 2018 yılı içerisinde Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalara başlayacak.





İlçedeki İmalathaneler ve Küçük Sanayi İşletmeleri Tek Noktada Toplanacak



