Küçük Sanayi Siyesi İçin Gün Sayıyor

Şehir içerisinde bulunan küçük imalathanelerin ve tamirhanelerin şehir dışına taşınması için gerekli tüm alt yapı çalışmasını oluşturan belediye 2018 yılı içerisinde Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalara başlayacak.
İlçedeki İmalathaneler ve Küçük Sanayi İşletmeleri Tek Noktada Toplanacak
Konuyla alakalı değerlendime yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, devam eden 5 dev projenin son ayağının ise Küçük Sanayi Sitesi olduğunu söyleyerek, kentlerin oluşumlarında sanayi yükünü çeken işletmelerin mahalleler arasında hizmet vermesinin doğru olmadığını, bu nedenle kurulacak olan Küçük Sanayi Sitesi ile yerinde ve tek bir noktada tüm küçük sanayicilerin toplanmasının hedeflendiğini açıkladı. Yapılan sanayi sitesinin yer tahsisinin tamamlandığını ve proje çalışmalarının da son aşamaya gelindiğini söyleyen Demirci, 2018 yılı içerisinde başlayacak çalışmanın 1 yıl gibi bir sürede tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Demirci, “Şehrin içerisinde, binaların alt katlarında ve mahalle aralarında uygun olmayan ortamlarda hizmet vermeye çalışan küçük sanayi esnafımızı ilçenin TEM bağlantı yolu kıyısında Sazlıdere mevkiinde tüm alt yapısıyla organize edeceğimiz Küçük Sanayi Sitesinde bir araya getiriyoruz. Böylece hem esnafımızı hem de rahatsızlık duyan vatandaşlarımızı rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.