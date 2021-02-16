KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN TARIM BAKANI, VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI’NDAN İSTEKLERİ

Kocaeli, Dilovası Demirciler Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan Fatih Yalçın, Gebze Gazetesi

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canlı yayınında Devri Alem Belgesel programının konuğu oldu ve çok önemli bilgiler verdi.

46 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın sorumluğunu taşıyarak, Kocaeli bölgesindeki 400 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin istek ve beklentilerini bugün burada dile getireceğim.

Kocaeli genelinde Tarım Bakanlığı’nın sorumluğunda, TÜİK verilerinde 90 bin küçükbaş hayvan gözükmesine rağmen, Tarım Müdürlüğüne kayıtlı sadece 40 bin küçükbaş hayvana destek veriliyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sürekli azalıyor. Bu konuda Kocaeli’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, başta Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan istek ve beklentilerini, canlı yayınlanan Belgeselcinin Not Defteri başlıklı makalemizde dile getirdik.

Kar Altında Canlı Makale 14 Şubat 2021 Pazar günü, Devri Alem Belgesel Programı olarak, Demirciler Köyü’nde koyun ağılından Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak, Kocaeli bölgesinde 400 küçükbaş hayvan yetiştirici ailenin sesini, Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye ulaştırdık. Gazeteci ve belgeselci olarak konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Pazar günü, Gebze ve Dilovası bölgesinin 700 yıllık tarihi köyü Demirciler’de 150 yıllık koyun ağılında yaptığımız canlı yayını birlikte izleyelim. https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/262298018899395/?vh=e&extid=0&d=n

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Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Devlet Yetkililerinden isteği 14 Şubat 2021 Pazar… Lapa lapa kar yağıyor. Tarihi Demirciler Köyü’nden, Fatih Yalçın adlı küçükbaş koyun yetiştiren Kocaelili çiftçi, gazeteci ve belgeselci olarak beni arayıp seslerinin duyurulmasını istedi. Gebze’de, İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi Kütüphanemize davet ettik. 400 koyun sahibi olduğunu, çok zor durumda olduklarını, etraflarının sanayiciler tarafından kuşatıldığını, yılın 9 ayını yem yedirerek sürülerine bakmak zorunda olduklarını söyledi ve seslerinin devlet yetkililerine duyurulmasını istediler. Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanesinde koyun yetiştiricisi Fatih Yalçın ile canlı yayın yaptık. Canlı Yayını Birlikte İzleyelim Kocaeli Dilovası Demirciler Mahallesi’nde Küçükbaş hayvancılık yapan Fatih Yalçın Gebze Gazetesi canlı yayınında bilgi veriyor.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3605314576188199/?vh=e&extid=0&d=n

Evet 14 Şubat 2021 Pazar, Sevgililer Günü’nün kutlandığı bugünde, kar yağışı altında 61 yaşında, 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak bizzat tarafımdan yapılan bu canlı yayınları başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile tüm ilgili ve yetkililerin bilgi ve ilgilerine sunmayı bir kamu görevi görmekteyim. Devlet, Kocaeli’de sayıları giderek azalan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sahip çıkmalı. Sorunlarını çözmeli, mera alanlarındaki işgalleri sona erdirip, meraları genişletilmeli.

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Köyümden kış manzaraları

Kar ve kış aylarında çocukluk yıllarım gözümün önüne gelir ve duygulanırım. Her yıl köyüme gider ve çocukluk yıllarımı doya doya yaşarım. Korona vebası yüzünden geçtiğimiz yıl yaz aylarında köyüme gidemedim. En son Şubat 2020 yılında gidip, belgesel çekmiştim. Şimdi gelin, birlikte bir yıl önce yazdığım yazıyı beraber okuyalım.

Çocukluk yıllarımızın geçtiği köylere kışında gidelim

Karakış ayı benim hayatımın miladı

Anam kara kış ayının 27’sinde doğdun derdi. Anama göre ben soğuk karlı bir havada Menderes’in devrildiği yıl doğmuşum. Bu yüzden hayatımız mücadele ile geçiyor.

Birçok darbe gördük, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi 28 Şubat Pos modern darbesinde yaşadıklarımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet ve millet olarak yaşanan tehdit ve tehlike. Bizim kuşak darbeler ve ihtilallerle büyüdü yaşadı.

En büyük darbe gençlerimiz üzerinde oldu. Tüm darbeler gençlerimizi yok etmeye çalıştı.

Gençlerimiz üzerinde bugünkü tehdit ve tehlike, sanal dünya bağımlılığı. Kültürel yozlaşma ve teknolojiye esaret milli ve manevi kültür değerlerinden uzaklaşması…

Gençlerimize sahip çıkmak için onları ata, dede köylerine götürelim. Köy hayatı ve aile tarihi bilincinin önemini anlatalım.

Dünyaya geldiğim ve çocukluk yıllarımı geçirdiğim köyümden yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1586019084886026/

Kışında köylere gitmeliyiz

Ordu ve Giresun’daki toplantı ve belgesel çekimlerimi tamamladıktan sonra 1960 yılında dünyaya gözümü açtığım Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi Gıran Mevkine gidip, köy merkezinden 1 saat karda yürüyerek eve çıktım. Tıpkı çocukluk yıllarımdaki köy hayatını yaşadım. Elimde mazı altından aldığım yarmaça odunla, okula gittiğim günleri hatırlayıp okulumun kapısında hatıra fotoğrafı çektim. Rahmetli Anam başta olmak üzere köy mezarlığında yatanlara Fatiha okudum. Karlı ve buzlu yolda yürüdüm. Geçmişte yaşadıklarımı düşündüm. Bugün büyük bir çevre, tarih ve doğa katliamının yaşandığı Kızılkaya Maden Dağları’nın gelinlikler gibi süslenmiş kar manzaralı halini belgeselleştirip, www.devrialem.tv , www.gebzegazetesi.com duygu ve düşüncelerimi anlatan canlı yayın yaparak, çocukluk yıllarındaki yaşadıklarımı konuşup tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1586043348216933/

Daha önce köyle ilgili www.gebzegazetesi.com ’da yayınlan yazımı sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1348&t=makale

Çocukluk yıllarımızı, bir sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçirip, hatırladığımızda içimiz bir hoş olur. Bazen hüzünlenir, bazen duygulanırız. Çocukluğumuzu doya doya yaşayamasak da her fırsatta bazen çocuklaşmalı, yaşımız kaç olursa olsun anılarımız ile çocukluğumuzu hatırlamalıyız.

Bugün sizlere acı tatlı birçok anımın olduğu, çocukluk yıllarımı geçirdiğim Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’ne götürmek istiyorum. Memleketime vefa borcumu ödemek için kaleme aldığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin, birlikte belgesel tadında Soğukpınar kültür tarihine yolculuğa çıkıp, Kızılkaya Maden dağlarından Soğukpınar’ın muhteşem manzarasını doya doya seyredelim.