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Küçükkaya’dan Lozan Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya Lozan Antlaşması’nın 94’üncü yıl dönümü nedeni ile bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Küçükkaya'dan Lozan Mesajı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:14

UNUTMAMAK GEREKİYOR

Küçükkaya,” Lozan, tam bağımsız bir Türk devletinin sınırlarını çizen, emperyalist devletler ve onların dahili işbirlikçileri eliyle parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Türk Milleti’nin yaşama ve bağımsızlık hakkını söküp aldığı bir antlaşmadır. Sevr ile coğrafyamızda emperyalist planları doğrultusunda çeki düzen vermek isteyenlerin, bugün de farklı versiyonlarının bulunduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE ÜLKÜSÜ

Küçükkaya,” Lozan Antlaşması, dönemindeki benzerlerine göre bugüne ulaşmayı başarmış tek uluslararası barış belgesidir. Lozan'ın sürekliliğini, güvenceli bir şekilde bugünlere ulaşmasını sağlayan, Atatürk ilkelerinin ışığında ilerleyen, çağdaş Türkiye ülküsü olmuştur. Sevr ile coğrafyamızda emperyalist planları doğrultusunda çeki düzen vermek isteyenlerin, bugün de farklı versiyonlarının bulunduğunu unutmamak gerekiyor” diye konuştu.

SAYGI İLE ANIYORUM

Bizlere düşen, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı ile ülkemizde ve coğrafyamızda her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı demokratik, laik ve çağdaş Türkiye'yi savunmaktır. Bu vesile ile ‘Lozan Antlaşması Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir belgedir.’ diyen Atatürk, Lozan Kahramanı İsmet İnönü ve heyeti ile birlikte Lozan'a gelen süreçte tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

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