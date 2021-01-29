Kudüs Düşerse Anadolu İşgal Edilir

Siyonistlerin Büyük İsrail Devleti Planını Unutmayalım.

Birinci Dünya Harbi Osmanlı'yı yıkıp İsrail Devleti'nin önünü açmak için çıkartıldı. Milyonlarca insan öldü.

İkinci Dünya Harbi Avrupa’da yaşayan Yahudilerin İsrail’e göç ettirilip İsrail devletinin kurulması için çıkartıldı.

İkinci Dünya Harbi’nden hemen sonra 1948 de İsrail Devleti’nin kurulması tesadüf değildir.

Irak, Suriye ve Mısır’da yaşanan iç savaş Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine diz çöktürülmesi, kan, gözyaşı ve işgallerin temelin de Amerika ve İsrail`in Ortadoğu planı ile Kudüs’ün işgal edilip İsrail’e başkent yapılması yatıyor.

Amerika ve İsrail devlet başkanlarının dün gece açıkladığı sözde Ortadoğu planı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Avrupa ve Rusya içinde kutsal olan Kudüs için bu ülkelerden tepki gelmemesi düşündürücü.

Türkiye bu oyunu bozuyor ve bozmak zorunda.

Türkiye var oldukça

Kudüs işgal edilemeyecek

Kudüs düşerse.