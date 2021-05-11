Kudüs İçin Ses Ver
Gebze kent meydanında zalim İsraile tepki...Gebze kent meydanında Kudüs için ses ver Gebze adlı toplanma görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.
Gebze gazetesi Kudüs için ses ver Gebze toplantısında canlı yayında . Gebze sivil toplum Platformu tarafından hazırlanan basın açıklaması okunuyor.
İslam’ın ilk kıblesi, dünyanın merkezi, peygamberler ve kutsal barış şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa’da mübarek Ramazan ayı ve Kadir Gecesi arifesinde yapılan İsrail’in devlet terörünü lanetliyoruz.
Gebze kent meydanında Kudüs için ses ver Gebze adlı toplanma görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3782286315230854
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/775158242982963
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/219440579622174