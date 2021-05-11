Kudüs İçin Ses Ver

Gebze gazetesi ile Kudüs için ses ver Gebze toplantısı canlı yayın. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşuyor.



Gebze gazetesi Kudüs için ses ver Gebze toplantısında canlı yayında . Gebze sivil toplum Platformu tarafından hazırlanan basın açıklaması okunuyor.





İslam’ın ilk kıblesi, dünyanın merkezi, peygamberler ve kutsal barış şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa’da mübarek Ramazan ayı ve Kadir Gecesi arifesinde yapılan İsrail’in devlet terörünü lanetliyoruz.





Gebze kent meydanında