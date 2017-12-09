Kudüs İslamındır Toplantısı

Saadet Partisi İl Yönetimi ve İlçe Başkanları Kudüs Mitingi için Acil Gündemle toplandı. Saadet Partisi İl Binasında gerçekleşen toplantıda 10 Aralık Pazar günü saat 13.00’da İstanbul Yenikapı Meydanında yapılacak olan Kudüs İslam’ındır mitingine hazırlık çalışmaları değerlendirildi ve İl Başkanı Nurettin Çelik basın mensuplarına basın açıklaması yaptı.



Çelik basın açıklamasında şu sözlere yer verdi;



Müslümanların ilk kıblesi ve etrafı mübarek sayılmış olan Kudüs, İsrail’in değil Bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Kudüs Müslümanların Onurudur, İzzetidir ve hiçbir güç böyle bir şeyi gerçekleştirmeye muktedir olamayacak, İsrail ve kuklası Amerika bu kanda boğulacaktır.

Siyonizm’in kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır.

"BU MİTİNG KUDÜS NÖBETİDİR"

Saadet Partisi olarak İstanbul’un en büyük meydanı olan Yenikapı meydanında 10 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Kudüs İslam’ındır mitingi düzenleyeceğiz. Bu miting kalbinde Kudüs davası olanların Kudüs için nöbet mitingidir. Bu miting tıpkı Demokrasi nöbeti gibi Amerika ve İsrail’e karşı Kudüs Nöbetidir. Bu miting Kudüs’te yaşayan kardeşlerimize destek mitingidir.

"SADECE AL BAYRAĞIMIZ VE FİLİSTİN BAYRAĞI İLE "

Biz bu mitingi Saadet Partisi olarak yapıyor olsak da tüm ülkemizin, tüm inananların, tüm mazlumların, tüm Kudüs Sevdalılarının mitingidir. Alanda sadece Ay Yıldızlı al bayrağımız ve Filistin bayrağı olacaktır. Ülkemizin başlıca sendika ve STK’ları ve ilimizden katılacak STK’lar ile bu miting tüm vatandaşlarımızındır. Kocaeli’li tüm vatandaşlarımızı, kalbinde Kudüs Sevdası olan tüm yürekleri bu nöbeti tutmaya davet ediyoruz. İlimizin tüm ilçe merkezlerinden mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımız için otobüsler kaldırılacaktır.