Kudüs meselesi GKM’de konuşuldu

Gebze Belediyesi ve Gebze TÜGVA iş birliğinde gerçekleşen programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Programa TÜGVA Kocaeli İl temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, TÜGVA Gebze ilçe temsilcisi Halil İbrahim Dede ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Programın açılışında konuşan TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut TÜGVA olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti. Muhammed Emin Yıldırım sohbetine Kudüs meselesini öncelikle çok iyi anlamanın önemli olduğuna değindi. Yıldırım, “ Kudüs sadece duygusal bir mesele değildir, sadece siyesi bir meselede de değildir. Kudüs Kur’an’ın bir meselesidir, Hadislerin meselesidir, dinimize ait bir meseledir. Elhamdülillah son yıllarda bu memlekette bu konuyla ilgili güzel bir şuurun oluştuğunu görüyoruz. Ama emin olun ki buda yetmez. Düşman saldırınca mı Kudüs’ü hatırlayacağız. Evet Mescidi Aksa’yı konuştuğumuz zamanlar oluyor ama düşmanın bizim gündemimize soktuğunda oluyor” dedi.