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Kudüs mitingine davet

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç , 09 Şubat Pazar günü Sakaryada düzenlenecek "Seninleyiz Kudüs" mitingine Gebze'lileri davet etti.

Kudüs mitingine davet

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:44

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler'e yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık mutlaka adımlar atılması gerektiğini aktaran Kılıç, Gebze’lileri  Yeniden Reafah Partisi  öncülüğünde 09 Şubat  Pazar günü saat 14:00'de, Sakarya Kent  Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Yüzyılın Çözümü' adı altında Siyonist israilin, Kudüs'ün güvenlik bariyerinin dışında kalan bir alanın silahsız ve 'kontrollü' Filistin Devleti'nin başkenti olmasını kabul etmesi Filistin'in ve İslam Âlemi'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu açıklayan Kılıç, şunları kaydetti:

Kudüs'ün bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti olmadığı her türlü planın çözümsüzlük ve kaostan başka bir şey ortaya koyamayacağı gayet aşikârdır. Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu'nun değil, ancak ve ancak Filistinlilerindir. İşgalci israilin yetmiş yıllık sorunu görmezden gelerek çözüm adı altında çözümsüzlük önermesi konuyu iyice içinden çıkılmaz bir noktaya getirecektir. Sonuç olarak, Filistin sorununun tek taraflı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden çok, üstünlerin hukuku ilkesine göre, hakkı değil kuvveti üstün tutarak çözüme kavuşturulması asla mümkün değildir. 09 Şubat  Pazar günü saat 14:00'de, Sakarya Kent  Meydanı'nda düzenlenecek mitinge;İlçe Teşkilatı önü AkseSapagı,Beylikbagı,İstasyon,Yavuzselim ve Mollafenari Köyünden otobüsler kalkacaktır Gebzeli Hemşerilerimizin Seninleyiz Kudüs Mitingine Sakarya’ya akın edeceğine inanıyoruz.


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