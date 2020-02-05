Kudüs mitingine davet

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı haftalık toplantısını ilçe binasında gerçekleştirdi. Toplantıda hafta sonu gerçekleşecek büyük KUDUS MİTİNGİ’ni değerlendiren Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz konuşmasında;

“Bu kadar gaflet ve yüzsüz davranan bir ABD Başkanı’na ne ABD rastladı ne de biz gördük. 50 sayfalık bir rapor hazırlanmış ve getirmişler ‘Bunu kabul etmezseniz zaten yok olacaksınız’ diyorlar. Bir devlet toprağıyla bellidir, sınırları ve başkenti vardır.

Hayali ve toprağı olmayan bir ülke kuruyorlar. Kudüs İsrail’in bölünmez bir başkenti olarak tarif ediliyor ve arkasından da deniyor ki ‘Kudüs içinde bir bölge Filistin’in başkenti olacak’. Hem ‘bölünmez’ deniyor hem de bir bölgesi Filistin'in başkenti olacağı söyleniyor.

Saçmalığın daniskası. Biz bundan dolayı bütün dünyayı ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Biz burada ağzımıza gelecek her lafı söyleyeceğiz sonra ticaretimiz tavan yapacak. Böyle bir saçmalık hiçbir yerde görülmemiştir. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. Bundan dolayı 9 Şubat'ta İstanbul'da Kudüs Mitingi düzenleyeceğiz.”

Gebzeli Kudüs ve Mescidi Aksa sevdalılarını Pazar günü Yeni Kapı'da düzenleyeceğimiz Büyük Kudüs Mitingi'ne davet ediyorum.

Büyük Kudüs mitingi için yoğun bir tempoda çalışan saadet partisi konuyla alakalı bir komisyon kurarak çalışmalarını hızlandırdı. Gebzeli hemşerilerimizin yeni miting alanına ulaşımı içinde gerekli çalışmalar yapılıyor ulaşım için 0535 209 02 83 nolu irtibat numarasından detaylı bilgi alabilirler.