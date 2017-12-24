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Kudüs Paneli ses getirecek

Salı günü gerçekleştirilecek panele, Prof. Dr. Harman, Prof. Dr. Gündüz, Pelin Çift ve Mete Yarar katılacak

Kudüs Paneli ses getirecek

24 Aralık 2017 Pazar 13:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 26 Aralık Salı günü Kudüs Paneli düzenleyecek. Büyük ilgi görmesi beklenen panele, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tufan Gündüz, TRT 1’de yayınlanan Gündem Ötesi Programının yapımcısı Pelin Çift ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak. SDKM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan panel 19.00’da başlayacak.

 

“KUDÜS’E MEKTUP YARIŞMASI”

Öte yandan program öncesinde lise öğrencileri arasında düzenlenecek olan “Kudüs’e Mektup Yarışması” ile ilgili bilgi aktarılacak.

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