Kudüs Paneli’nde gerçekler konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kudüs Paneli gerçekleştirildi. TRT 1’de yayınlanan Gündem Ötesi programının yapımcısı Pelin Çift moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Kudüs’ü anlattı.

PANEL TT OLDU

SDKM’de yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde gençler salona sığmadı. Salona giremeyenler, dışarıda kurulan barkovizyondan canlı yayın ile paneli takip etti. Kılavuz Gençlik tarafından açılan #KudüseMektup hastag’i de twitter’da kısa süre içinde atılan tweetler ile Trend Topic oldu.

BARKOVİZYONDAN TAKİP ETTİLER

SDKM’de gerçekleşen panele Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, il ve ilçe protokolü katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde gençler salona sığmadı. Salona giremeyenler dışarıda kurulan barkovizyondan canlı yayın ile paneli takip etti.

TARİH BİZİ NEDEN ÇAĞIRIYOR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Pelin Çift, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve salonlara sığmayan katılımcılara ve panel öncesi izlenime sunulan Kudüs sinevizyonu için Kılavuz Gençlik liderine teşekkür etti. Moderatörlüğünü üstlendiği panelde ise katılımcıları hem düşündürdü hem hüzünlendirdi ve hem de güldürdü. ‘’Tarih bizi neden çağırıyor’’ sorusuyla konuşmacılara yön veren Pelin Çift, panel sonunda kendi kaleminden ele aldığı Adalet Ustaları kitabından bir bölüm okuyarak salona coşku yaşattı.

YENİ SELAHATTİNLER SİZLERSİNİZ

Panelde konuşan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, “Kudüs’ün tarihini, dününü ve geleceğini çok iyi bilmeliyiz. Kudüs’ü en çok kim hak ediyor? Müslümanlar mı Yahudiler mi? O topraklar Hz. İbrahim’e ve zürriyetine vaat edildi. Hz. İsmail’in soyundan gelenler o toprakların sahibidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İslam dünyasına liderlik edecek tek ülke Türkiye’dir. Yeni Selahaddin Eyyubiler için umudumuz sizlersiniz” diyerek salondaki gençlere seslendi.

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Konuşmasında Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Tarih bazı toplumların omuzlarına bir şeyler yüklüyor. Orta Doğu coğrafyası Türkiye’nin omuzlarına yüklendi. Biz oradan bir miras devraldık ve bölgeye mecbur kaldık. Kudüs çok özellikli bir şehir. Türkiye artık eski Türkiye değildir! Davos’taki ‘One Minute’ olayı bir başkaldırıdır. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı taş üstünde taş kalmazdı. Bayrak düştüğü yerden kalkar. Yıllar önce bayrak Kudüs’te düşmüştü ve bu bayrak Kudüs’ten tekrar göndere çekilecektir” dedi.

İSLAM DÜNYASI UYANDI

Panelde konuşmasıyla katılımcıları duygulandıran Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ise, “Biz Kudüs’ü bir iman meselesi olarak görüyoruz. Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesinde ABD neden bugünü seçti? Cevabı çok uzakta değil. Eğer biz Kudüs’ü doğru okuyamazsak eskisi gibi çok tuzağa düşeriz. Kudüs’ü kaybedersek hiçbir kutsal toprağımızı koruyamayız. Cumhurbaşkanımız Orta Doğu’daki sokakların sesini çok iyi dinledi ve İslam ülkeleri arasında Türkiye’yi lider pozisyonuna getirdi. Tüm Müslüman ülkelerin evlerinde Türkiye bayrağı var. İslam dünyası uyandı. İslam dünyasının bekleneni biziz. Tüm İslam dünyası Türkiye için dua ediyor” şeklinde konuştu.

KUDÜS’E MEKTUP

Lise öğrencilerine özel olarak gerçekleşecek olan Kudüs’e Mektup yarışması için salonda panel öncesi sosyal medya üzerinden #KudüseMektup hastag’i açıldı. Saat 19:00 itibariyle 1 saat içinde atılan yaklaşık 20 bin tweet ile #KudüseMektup hastag’i twitter’da Trend Topic oldu.