Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencileri arasında “Kudüs’e Mektup Yarışması” düzenleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ödüllü yarışma; Kocaeli genelinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin Kudüs’te yaşananlarla ilgili empati yapmalarını sağlamak ve Kudüs’te yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenecek. Yarışmada ilk üçe giren gençler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye girenlere nakdi ücret verilecek.

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 19 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Yarışmanın ön kayıt işlemleri 19 Ocak Cuma günü başlayacak. Ön kayıt işlemleri çerçevesinde okullarda okuma grupları oluşturulacak ve kitapların Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtımına başlanacak. Okumalar 1 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek

BAŞVURULAR 1-11 MART TARİHLERİ ARASINDA

Başvuru tarihi 1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmen aracılığıyla yapılacak.

OKUNACAK KİTAPLAR

Yarışmaya, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi-özel ortaöğretim (9-10-11-12.sınıf) öğrencileri katılabilecek. Okullarda okuma grupları oluşturulacak ve her grup 15 kişiden oluşacak. Proje kapsamında öğrenciler Ahmet Turgut’un “Kalbim Kudüs’te Kaldı” ve Ahmet Varol’un “Kudüs Davamız” kitaplarını okuyacak. Okunacak kitaplar, Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecek. Her okul yarışmaya en fazla iki grup ile katılabilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulmuş kurul mektupların ön değerlendirmesini yaparak en iyi ilk 10 mektubu belirleyecek. Öğrenciler, yarışmaya birer eserle katılacak. Mektup en fazla iki sayfa olacak.





KUDÜS VEYA BALKAN ÜLKELERİ SEYAHATİ

Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek. Ayrıca birinciye 1000, ikinciye 500, üçüncüye de 250 TL hediye çeki verilecek. Bunun yanı sıra dördüncü ve beşinci olan öğrencilere 1000, altı ve yedinci olan öğrenciler 500, sekiz, dokuz ve onuncu olan öğrenciler de 250 TL hediye çeki alacak. 11 ve 20. Arası tüm öğrencilere de 200 TL’lik mansiyon ödülü verilecek.