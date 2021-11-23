Kul Hakkı ve Kamu Hakkını Koruduğumuzda Etik Kurallarına Uygun Davranmış Oluyoruz

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarının ardından konferansın verimli geçmesi ve hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Öncelikle bu programın düzenlenme amacı olan etik kurallarının tam manasıyla uygulandığı, insani birikimlerin en iyi şekilde yansıtıldığı ve hayatımızda gördüğümüz ve etkilendiğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Bu kapsamda yapılacak konferanslara Bilim, Sanayi ve Teknoloji kenti olan Kocaeli’mizden başlandığı için Etik Kurulu Başkanımıza ve kıymetli üyelerine ayrıca çok teşekkür ediyorum.





Kamu Payında Hakkı Olan Herkesin Eninde Sonunda Halka Hesap Vermek Gibi Bir Yükümlülüğü Var

Bir kuruma gittiğimizde nasıl karşılanmak istiyorsak, nasıl hizmet almak istiyorsak öyle hizmet verilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Yavuz; Hepinizin bildiği gibi biz köklü bir medeniyete sahip, dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi, dünyada Hakk’ı ve hukuku haykıran, adaleti tesis etmek üzere bir medeniyet inşa eden büyük bir millet ve medeniyetin evlatlarıyız. Etik deyince aslında Peygamberimiz döneminde başlayan ve birçok önemli örneği de olan, israf etmeme, insan hak ve hukukuna riayet etme gibi hizmet ettiğimiz insanların ihtiyaçlarına ithafen kamu malıyla ilişkisini düzenleme bizim medeniyetimizin çokça üstünde durduğu değerlerdir. Bu salonda her kurumdan temsilci var. Özellikle okul müdürlerimizin de bu konferansta bulunmasını istedim. Çünkü geleceğimizin teminatı evlatlarımız onların ellerinde şekilleniyor. Dolayısıyla erken yaşta edinilen davranışların bütün bir hayatımızı etkilediğini de düşünürsek çocuklarımızın daha iyi eğitilmesi ve yönetilmesi bakımından çok kıymetlidir. Bir kez daha bu toplantının hepimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum. Etik Kurulu Başkanımıza, kıymetli üyelerine ve katılım gösteren siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. diyen Vali Yavuz konferansın hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Danıştay Onursal Başkanı Zerrin Güngör ise konferansta yaptığı konuşmalarında; “Kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile düzenlenen Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri konferansına hoş geldiniz. Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”





Kurulun görev ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Güngör; “Başkanlığını yürüttüğüm Kamu Görevlileri Etik Kurulu kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, uygulamayı gözetmek ve kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmakla ve yapılan çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir. Bu nedenle kurulumuz tarafından projeler yürütülmekte, etik eğitimleri verilmekte ve konferanslar düzenlenmektedir.





Kamu görevlilerinin etik ilkeler konusunda bilinçlenmesinin yönetim kalitesini yükselteceğini belirten Başkan Güngör; Dünyadaki iyi uygulama örneklerine baktığımızda ülkelerin zaman ve kaynak ayırarak, bu konuya büyük önem verdiklerini görmekteyiz. Biz de Kamu Görevlileri Etik Kurulu olarak etik eğitimleri veriyor ve etik eğiticileri yetiştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek kamu yönetiminde, gerekse toplumda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılması için eğitim çalışmalarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Kurulumuz; etik ilkelerinin incelenmesi, araştırılması ve etik kültürünün yerleştirilmesi, etik bilincinin artırılması çalışmaları yanında kamu yönetimini ilgilendiren güncel konularda da ilke kararlar almaktadır. Bu konferanslarda bizim çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Konferansın düzenlenmesinde ev sahipliği yaparak çok önemli katkılar veren Sayın Vali Seddar Yavuz beyefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın beyefendiye, kıymetli fikirlerinden istifade edeceğimiz Prof. Dr. İnayet Aydın hanımefendiye, kıymetli katılımcılara, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Başkan Güngör konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.





Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafından Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Konulu Konferans gerçekleştirilerek, kamu uygulamalarında etik kuralları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.





Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa; Vali Seddar Yavuz ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Danıştay Onursal Başkanı Zerrin Güngör’ün yanısıra Kurul Başkan Vekili ve Yargıtay Üyesi Ahmet Karayiğit, Kamu Görevlileri Etik Kurullu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcıları Ekrem Çalık, İsmail Gültekin, Ali Ada ve Yusuf Cıbır, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, ilimiz genelinde bulunan okul müdür ve yardımcıları, öğretmenler, kamu kurum ve kuruluş çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.









http://www.kocaeli.gov.tr/kul-hakki-ve-kamu-hakki-korudugumuzda-etik-kurallarina-uygun-davranmis-aluyoruz





