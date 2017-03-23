GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kulaklıkla gezen genç kıza taksi çarptı!

İzmit'te kulaklıkla müzik dinlerken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki Buse Saz'a otomobil çarptı. Kaza, D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinleyen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Buse Saz'a, Gürsel Koyunal yönetimindeki 41 T 0218 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız havalanıp yere düştü. Kazayı görenler 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Buse Saz ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulaklıkla gezen genç kıza taksi çarptı!

23 Mart 2017 Perşembe 22:39

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Kulaklıkla Gezen Genç Kıza Taksi çarptı!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
600 uyuşturucu hap ele geçirildi 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
Ceyhan “Sandığa sahip çıkın” Ceyhan “Sandığa sahip çıkın”
EMEKLİ İKRAMİYELERİ BELİRLENDİ ! EMEKLİ İKRAMİYELERİ BELİRLENDİ !
3 çocuk annesi intihar etti 3 çocuk annesi intihar etti
Kocaeli'de kaç Suriyeli yaşıyor? Kocaeli'de kaç Suriyeli yaşıyor?
Karabacak Yaşlılar Haftası'nı kutladı Karabacak Yaşlılar Haftası'nı kutladı
Yukarı Çık

600 uyuşturucu hap ele geçirildi
600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Haberi Oku