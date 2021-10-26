Kullar Futbol Sahası Tamamlandı





Spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde yeni spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesisleri birer birer halkın kullanımına sunuyor. Başiskele Kullar’da FIFA standartlarında inşa edilen Kullar Spor Tesislerinin çalışmaları tamamlandı. 250 kg çim kullanılan projede çevre düzenlemesinde de 25 adet çınar ağacı dikildi.

FIFA STANDARTLARINDA SAHA

Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Kullar Spor Tesisleri’nin FIFA standartlarındaki futbol sahasının yapımını bitirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalarla 72x106 metrekare çim halı saha imalatında sona gelindi.

TÜM ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Son olarak çevre düzenlemesi ve yedek kulübelerinin montajının yapıldığı sahada 25 adet Çınar ve iki adet Simavgot türündeki ağaçlar dikildi. Sahada 250 kilogram çim kullanıldı. Modern futbol sahası bölgede bulunan spor kulüplerine hizmet verecek.

























