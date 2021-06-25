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Kullar Futbol Sahası’nda Sona Gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kullar Spor Tesisleri’ne FIFA standartlarında yapılan futbol sahasındaki çalışmalarda sona gelindi.

Kullar Futbol Sahası'nda Sona Gelindi

25 Haziran 2021 Cuma 13:58


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde spor tesisleri yapımına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Kullar Spor Tesisleri’ne FIFA standartlarında yapılan futbol sahasındaki çalışmalarda sona gelindi.

 

FIFA STANDARTLARINDA SAHA

Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Kullar Spor Tesisleri’ne FIFA standartlarında futbol sahası yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalarla 72 çarpı 106 metrekare çim halı saha imalatı tamamlandı.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU VE MESİRE ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında FİFA standartlarına uygun gerekli testler sahada yapıldı. Ekipler kale arkası 6 metre çit inşası ve yan kısımlarda 4 metre tel çit inşasına devam edecek. Sahanın etrafına ilerleyen zamanlarda yürüyüş yolu ve mesire alanı yapılacak.

 








 

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