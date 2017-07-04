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GÜNDEM:
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Külleme Etkili Oluyor

Fındıkta olgunlaşma dönemi sürerken, son günlerdeki aşırı sıcaklar ve buna bağlı olarak da yükselen nem miktarı küllemenin bahçelerde yaygınlaşmasına neden oluyor.

Külleme Etkili Oluyor

04 Temmuz 2017 Salı 12:13

Verim ve kalite kaybının önlenmesi için mücadelenin sıklaştırılması istendi

Geçtiğimiz yıl bahçeleri büyük ölçüde etkileyen ve verim düşüklüğüne sebep olan küllemenin, bu yıl ürününde ilk dönemlerde eskisi kadar yoğun görülmemesi mücadelenin önemsenmemesine neden oldu.


Ancak geçen hafta başlayan ve mevsim normallerinin çok üzerine çıkan sıcakların da etkisiyle artan nemle birlikte bazı bahçelerde, özellikle de direkt olarak çotanaklarda görülmeye başlayan külleme hastalığına karşı acilen başlatılacak yoğun bir mücadele yapılması gerekiyor


Türk fındığının en büyük alıcısı konumunda bulunan Ferrero Fındık tarafından Değerli Tarım Projesi kapsamında, ilaçlama pülverizatörlerinin hacimlerini büyütülüp, bahçelere hortumlarının da uzatılması ile yoğunlaştırılan külleme mücadele çalışmalarına üreticilerin top yekûn olarak katılması teşvik ediliyor.


Projenin Tarım İşleri Müdürü Gökhan Arıkoğlu, fındığın olgunlaşmasında kritik dönem olarak nitelenen zaman diliminin yaşandığına dikkat çekerek, etkin ilaçlama için 200 ila 400 litrelik pülverizatörlere bağlı 200 metreye kadar uzanabilen hortumları kullandıklarını söyledi. Arıkoğlu, bahçelerde dekara 60 ila 80 litre arasında ilaç atılıp tam kaplama yapılarak hastalığa karşı mücadele edilmesini önerdi.


Gökhan Arıkoğlu, "Yüzdük yüzdük, sonuna geldik. Bu yıl fındıktan sağlayabileceğimiz kazancı, son günlerde etkili olmaya başlayan küllemenin heba etmesine izin vermemeliyiz. Şimdilerde bahçelerde yapraklardan ziyade daha çok çotanaklarda kendini gösteren hastalığa karşı hasat dönemine kadar ara vermeksizin etkin yöntemlerle ilaçlama yapmalıyız" dedi.


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