Kültür Bakanı Kurtulmuş’a açık mektup

14 Aralık Perşembe günü TRT tarafından şiir tadında Ordu belgeseli tanıtım galasına katıldık. Ordu Kültür merkezinde düzenlenen galaya başta Kültür Bakanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, TRT’nin üst düzey yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

TRT’nin iç yapımı olarak gerçekleştirilen, Numan Kurtulmuş beyin TRT’den sorumlu Bakan olduğu dönemde yapılmasına karar verilen belgeseli dikkatle takip ettim. Belgesel gerçekten başarılı, Ordu’nun tarihi, kültür ve turizm değerlerini çok iyi tanıtıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi şiir tadında Ordu’yu ekrana getiriyor. Belgeselde çok önemli bir eksikliği tespit ettim bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Ayrıca Kültür bakanı sayın Prof.dr Numan Kurtulmuş beyinde dikkatine de sunmak istiyorum.

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ NEDEN UNUTULDU?

Ordu’nun en önemli kültür ve tarih turizmindeki yeri Ordu Eski Pazar’da kurulan Bayramlı ve Hacı Emiroğlu beylikleridir. Bugün başta Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize ve Artvin olmak üzere Bölgede Türk-İslam medeniyetinin gelişmesinde Ordu Eski Pazar’da kurulan Bayramlı ve Hacı Emir Beylikleri ve tarihi eski Pazar bölgesinin çok önemli rolü var.

Ordu’yu şiir tadında tanıtan bu belgeselde Pontoslular ve Yason burnunda ki Kiliseye verilen önem her nedense Eski Pazar’a hiç verilmemiş ve eski Pazar ile Hacı Emir beyliği tümüyle unutulmuştu. Keşke bu belgeselde Trabzon Pontus devletinden bile 69 yıl vergi alan Bayramlı ve Hacı Emir beyliklerinin kurulduğu Ordu Eski Pazar’da ki o tarihi camiden, hamamdan ve Medreseden de söz edilebilseydi. Buradan Kültür Bakanı sayın Numan Kurtulmuş beye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belgeselim yapımcıları belgeseli revize ederek mutlaka Ordu Eski Pazar’a Bayramlı ve Hacı Emir beyliklerine yer verirler. Bu konuda bir çok araştırmalar yapmış başta Prof.Dr. Bahattin Yediyıldız olmak üzere bir çok makale yazılmış. Bu konuda yazılan bir makalenin özetini sizlerle paylaşıyorum.

UNUTULAN HACI EMİROĞLU BEYLİĞİ

Emiroğulları, daha önce Türk toprakları olan Tokat’ın kuzeyi ve Mesudiye ile, kendilerinin Türk topraklarına kattığı Ordu, Giresun, Samsun’un doğusu ve Trabzon’un batısında hüküm sürmüş, Orta Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümünü Türk vatanı yapmış ikinci dönem Türk beyliğidir. Bu beylik, Türkmenleri ağırlıklı olarak Selçukluların bölgeyi fetih için sınır boyuna yerleştirdiği Oğuzların Çepni boyuna mensuptur.

Tarihî kaynaklarda ismi Bayramoğulları Beyliği ya da Hacıemiroğulları Beyliği olarak geçmektedir. Bu ikili adlandırmaya sebep olan düşünce, beyliğin kurucusunun tam olarak belirlenememesinden kaynaklanmaktadır. Beylik, bazı kaynaklara göre Bayram Bey, bazılarına göre Bayram Bey’in oğlu Hacı Emir İbrahim Bey tarafından kurulmuştur.

Hakkında derli toplu herhangi bir kaynak yoktur. İlgili bilgiler; çevre beyliklerin kısmen yazılmış tarihleri, Trabzon Devleti saray tarihinin kaydedilen bölümleri, Trabzon (Giresun) ve Ordu ili tahrir defterleri, günümüze ulaşabilen tarihî eserler ve sözlü rivayetlerden elde edilebilmektedir.

Emiroğulları beyliğinin sınırları, 1403 yılında, sahilde Vakfıkebir’in batısından Terme’ye kadar uzanıyordu. Terme’den güneyde Niksar’ın doğusuna çekilecek bir çizgi, beyliğin batı sınırını oluşturmaktaydı. Güney sınırı Kelkit vadisini takip ediyor, sonra Koyulhisar ve Şebinkarahisar’ı dışarda bırakacak şekilde, Şebinkarahisar’ın güneyinden Kürtün’e, oradan da Vakfıkebir yakınlarına inen bir hat da, beyliğin doğu sınırını gösteriyordu. Hacıemiroğulları Beyliği’nin Osmanlıya tâbi olması XIV. yüzyılın sonlarına veya XV. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Hacı Emir oğlu Süleyman Bey, Yıldırım Bayezid’in Samsun’a gelmesiyle 1398 yılında Osmanlı hakimiyetini kabul eder. Fakat beylik yönetimi yine Hacıemiroğulları ailesine bırakılır. Osmanlı Devleti’nin himâyesinde bulunan beylik, bölgedeki mücadelelerine devam eder. Osmanlılar 1402’de Ankara Savaşı’nı kaybedince Hacıemiroğulları tekrar bağımsız kalır. 1404 yılında Semerkand’a giderken Trabzon’a uğrayan İspanyol elçisi Clavijo’nun verdiği bilgilere göre Orta Karadeniz Bölgesi’ne Arzamir (Hacı Emir) isimli bir Türk beyi hâkimdir. Bu beyin on bin atlı askeri bulunmakta olup Trabzon Devleti’nden vergi almaktadır.

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ORDU BELGESELİ GALASI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Her yerinden tarih fışkıran, her birinden güzellikler fışkıran Anadolu'nun üzerinde oturuyoruz. Allah'a çok şükür böyle bir milletin evladıyız. Böyle bir ülkenin vatandaşlarıyız ve böyle bir coğrafyanın sahibiyiz." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Valiliğinin girişimleriyle TRT tarafından çekimi yapılan "Dört Mevsim Ordu" belgeselinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki (OKSM) tanıtım programına katıldı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, belgeselin çekimini gerçekleştiren TRT yönetimi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

TRT'den sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde Ordu ile ilgili böyle bir belgesel fikrinin ortaya çıktığını anımsatan Kurtulmuş, başarılı şekilde tamamlandığını görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ortaya güzel bir eser çıktığını belirten Kurtulmuş, Ordu'yu tanıtmak anlamında artık ellerinde böylesine önemli bir veri bulunduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Ordu'nun muazzam cennet köşesi yerleri olan bir il olduğunu dile getirerek, "Böylesine güzel bir şehri, çok kısa bir süre içerisinde belgesele sığdırmak da marifettir. İşin güzel tarafı ise ne istiyorsanız bu ilde var." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'da 2 bin yıllık tarihi yerler ve kalelerin olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bunların yanında kiliseler, camiler ve medreseler var. Çok güzel yerleşim yerleri var. Sahil kasabaları, Perşembe, Fatsa, Ünye ve Altınordu ilçesi. Ayrıca yukarı kesimlerde Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçeleri var. Yaylaları, gölleri ve ırmaklarıyla da uzanan fevkalade güzel bir coğrafyaya sahibiz. Allah'a çok şükür, böyle bir ilin ferdi olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.