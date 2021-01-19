Kültür Bakanı Kurtulmuşa Kurtuluş Savaşında Kocaeli Raporu Verdik

Önder'in toplantısına katılıp gençlere konuşma yapan kültür bakanı Numan Kurtulmuş gençlerin ilim , irfan ,hakikat ve aksiyon sahibi olmasını istedi.

Konferansdan sonra Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yaparak Kocaeli'nin Kurtuluş savaşındaki yeri servetiye cephesi. Ali Fuad Paşa ve Geyvede yaşanan olaylar Kocaeli Grup komutanlığının Kurtuluş savaşı Afyon cephesindeki başarısın yer aldığı bilgi notunu bir rapor halinde verdi.

Yuvacı yakınlarındaki Servetiye köyünde Türk askeri ve Milis gücü Kurtuluş savaşında destanlar yazmıştı.

Kocaeli Başiskele Servetiye Cephesi Hakkında Genel Bilgi

Milli mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesine hak ettiği değer verilmedi. Sadece köy içine bir anıt yapıldı şehit mezarları Yuvacık'a getirildi

İstiklal savaşının sürdüğü günlerde mahallî unsurlar canlarını dişlerine takıp direnirler ki, bunlardan biri de Milis Teğmen Mustafa’nın emrinde toplanan Servetiye Cephesidir. Çile, vefa ve sadakat adına çok şey yaşanır, bunlar anlatılmaktadır kulaktan kulağa. Konu ile görüşlerini aldığımız Mustafa Karal: ‘’Kocaeli Yuvacık’a bağlı Servetiye köyü 93 harbinden sonra Abdülhamid Han’ın azınlıkları dengelesinler diye Rize’den getirttiği ailelerle kurulmuş. Yüce Sultan’ın bu tedbirine, ister feraset, ister keramet diyelim ama beklenen başkaldırı gerçekleşiyor. 1919-20 yıllarında İngilizler 40 parça donanmayla geliyor ve Kocaeli halkını silahsızlandırmak için tersanede 30 Türkü kurşuna diziyorlar. Bir miktar ilerliyor ama Servetiye köyüne geldiklerinde beklenmedik bir savunmayla karşılaşıyorlar. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 145 kişi İngiliz komutasındaki 8 bin Yunan askerine geçit vermiyor. Düşman Pamukova ve Kütahya’ya geçemiyor, harekât yarım kalıyor. Biz bunları dedelerimizden öğrendik ama İngilizler bu gerçeği saklıyor. Aramızda teşkil ettiğimiz tiyatro grubu ile oyuna döktük ve gençlere anlattık. Allah nasip ederse sinema filmi de yapılacak” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuşdan Kültür Bakanlığının bölgede araştırma yapıp tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarılmasını için araştırma yapılmasını istedik .

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