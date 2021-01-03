Hünkar Çayırında Osmanlı'nın kuruluşunun 700.yılı anısına Fatih anıtı yapan kültür ve sanat adamı Oğuz Aydemir Hünkar çayırının satılmasına Hırvatistan'dan tepki gösterdi.

Hırvatistan'da ki Osmanlı eserleri ile ilgili Hırvatça kitaplar yazan ve ünlü sadrazamlardan Rüstem paşa ile ilgili çok önemli araştırma yapan Aydemir` in çalışmaları Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılanmıştı.

Kültür Ve Tarihe Hizmet Edenler Unutulmaz

Oğuz Aydemir saygı ile anılıyor.

Makam ve mevkiler gelip geçicidir birçok meslek vefasızdır . Hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Ancak kültüre ve tarihe hizmet edenler unutulmaz Oğuz Aydemir gibi.

Gebze kültür tarihine çok önemli hizmeti olan Hünkar çayırına Osmanlı'nın kuruluşu`nun 700 yılı anısına Fatih anıtı diken Osman Hamdi müzesini yıkılmaktan kurtarıp tanıtan Eskihisar kalesini restora edip kazılar başlatarak kültürümüze kazandıran Kurtuluş savaşı komutanlarından Yahya Kaptanın tavşancıla heykelini diken Gebzeli sanayicilerden Oğuz Aydemir ile söyleşi yaptım.

Bir dönem kültür bakanlığı başdanışmanlığıda yapan Aydemir ile 17 sene sonra istanbul Nişantaşı'nda Devri Alem programı olarak belgesel çekimi yaparak tarihe not düştük.

Kocaeli ve Gebzeli yetkililere haklı olarak sitem eden Aydemir'in kültürümüze kazandırdığı eserleri İzmit lobisi yüzünden koruyamıyoruz. Fatih otağı ranta kurban gidiyor. Eskihisar kalesi yıkılmaya terk edildi .

Hırvatısdandaki Osmanlı eserleri ile ilgili yazdığı kitaplar üzerine Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğanın ilgisini çeken ve Cumhurbaşkanının talimatı ile Başbakanlık Tika Osmanlı eserlerinı korumak için çalışma başlattı.

Gebze ve Kocaeli Belediye başkanlarına buradan bir çağrıda bulunuyorum. Oğuz beyin adını bir park ve caddeye vererek yaşatınız ki başka Oğuz beyler çıkıp kültür hizmeti yapmaya devam etsin .