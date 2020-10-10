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Kültür ve Turizm'de Yangın Tatbikatı

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde, “Yangın Güvenliği” konulu eğitim gerçekleşti. Programın sonunda uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

Kültür ve Turizm'de Yangın Tatbikatı

10 Ekim 2020 Cumartesi 12:39

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurum içi eğitim programlarına ‘Yangın Güvenliği” ile devam etti.  Kurum müdür yardımcıları, şube müdürleri ile personelin hazır bulunduğu eğitimde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Uzmanları Ayşegül Kırdudu ve İlknur Erdoğan tarafından yangın güvenliği ve yangın söndürme eğitimi uygulamalı olarak aktarıldı.

YANGIN TATBİKATI YAPILDI

İki bölüm halinde gerçekleşen eğitimlerde; İlk olarak Uzman Ayşegül Kırdudu, Yanma, yangın bilgisi, acil durum planı, yangın sınıfları, sebepleri ve önlemleri hakkında slayt eşliğinde bilgi aktardı. Daha sonra uygulamalı eğitime geçildi. Burada da Uzman İlknur Erdoğan, yangın tüpleri, kullanımı ve yangında yapılacak ilk müdahaleleri anlattı. Eğitimin sonunda ise açık alanda personelinde eksiksiz katılımıyla bir yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.




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