KÜLTÜR VE TURİZM’E MARKA’DAN PROJE EĞİTİMİ

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde kurum personeline yönelik “Proje Döngüsü Yönetimi” ve “Ajans Destekleri ile KAYS” sistemleri hakkında iki günlük eğitim verildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında gerçekleşen programa; İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, il müdür yardımcıları, şube müdürler ile personel katıldı. Eğitimlerin açılış konuşmasında Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli’de kültürel ve turizm noktasında büyük bir potansiyel ve sektörün olduğuna dikkat çekti. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güzel işler yapacaklarını kaydeden Çöpoğlu, bütün kurumların ürettikleri projeleriyle kendi kurumlarına büyük destek olduğuna vurgu yaptı.

BİRLİKTE PROJELER

Mustafa Çöpoğlu konuşmasında, “Bize başvuran tüm kurumlarımız çalıştığı alanlarla ilgili olarak projelerini sunuyor. Bizlerde desteğimizi sağlıyoruz. Bu anlamda Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Müdürümüz Fatih Taşdelen ile iyi bir iletişim içindeyiz. Birlikte bölgemiz için güzel çalışmalar ve projeler üretmek bizleri de mutlu edecek. Çünkü burada iyi bir potansiyel iyi bir insan kaynağı bulunuyor” dedi.

destek ifadeleriyle tamamladı.

İŞİN MUTFAĞI ÖNEMLİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise kısa konuşmasında; Proje hazırlamada işin mutfağının ne kadar önemli olduğuna geçmişteki bir reklamla vurgu yaparak, kurumumuz için böylesi eğitimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Eğitimlerin birinci günü MARKA’dan Proje Uygulama Birimi Uzmanı Eren Düşkün, “Proje Döngüsü ve Yönetimi” ikinci gününde ise “Ajans Destekleri ve KAYS” sistemleri hakkında yine MARKA’dan Uzman Selim Polat bilgilerini slayt eşliğinde anlatarak personelle paylaştı. İki günlük eğitimin sonunda konuşmacılar ile katılan tüm personele belge takdimi yapıldı.





