Camiler Haftası

’

nın Ardından

Kültürümüzde Camilerin Yeri Ve Önemi

Camiler her bakımdan çok önemli.

Camiler, medeniyetimizin merkezi.

Camiler, şehirlerimizin kalbi.

Camiler, Müslümanların hayat damarı.

Camilerimize sahip çıkıp, sadece ibadet yapılan yer değil, haftanın 7 günü, günün 24 saati yaşayan ve yaşanan bir merkez yapıp, her türlü siyasi ve dünyevi çıkarın üstünde görüp, gençlere ve çocuklarımıza camileri sevdirip, cami kültürünü öğretmeliyiz.

Camiler Haftası mübarek olsun.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, her yıl ekim ayının ilk haftası Camiler Haftası olarak kutlanmakta.

Bu yıl Camiler Haftası dolayısı ile Ayasofya Camisi bahçesinde, ‘Camiler’ konulu bir sempozyum düzenlendi.Hafta dolayısı ile etkinlikler yapıldı ve cuma günü camilerde, Camii ve İlim konulu hutbe okundu Kültür ve medeniyet tarihimizde camiler çok önemli yer tutar.