Camiler Haftası’nın Ardından Kültürümüzde Camilerin Yeri Ve Önemi
Camiler her bakımdan çok önemli.
Camiler, medeniyetimizin merkezi.
Camiler, şehirlerimizin kalbi.
Camiler, Müslümanların hayat damarı.
Camilerimize sahip çıkıp, sadece ibadet yapılan yer değil, haftanın 7 günü, günün 24 saati yaşayan ve yaşanan bir merkez yapıp, her türlü siyasi ve dünyevi çıkarın üstünde görüp, gençlere ve çocuklarımıza camileri sevdirip, cami kültürünü öğretmeliyiz.
Camiler Haftası mübarek olsun.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, her yıl ekim ayının ilk haftası Camiler Haftası olarak kutlanmakta.
Bu yıl Camiler Haftası dolayısı ile Ayasofya Camisi bahçesinde, ‘Camiler’ konulu bir sempozyum düzenlendi.Hafta dolayısı ile etkinlikler yapıldı ve cuma günü camilerde, Camii ve İlim konulu hutbe okundu Kültür ve medeniyet tarihimizde camiler çok önemli yer tutar.
Camiler kültür ve medeniyetimizin tam merkezinde yer alır.Camiler, şehirlerin merkezine yapılır. Şehir, köy ve kasabalar camilerin etrafından gelişir ve büyür.Camiler sadece ibadet yeri değil mektep, medrese, hastane, aşhane, kütüphane ve şehrin yönetim merkezi olarak bilinmekte. Cami külliyelerinde, insanlara hizmetle ilgili birçok yer bulunmakta.Örnek olarak, Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi örnek bir eser olarak medeniyet tarihimizde yer almakta.550 yıl önce Mimar Sinan’ın kalfalık döneminde yaptığı Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, sanat ve kültür değerleri bakımından çok önemli. Çoban Mustafa Paşa külliyesi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda verdiğim bildirimin linkini sizlerle paylaşıyorum.
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1811&t=makale
Camiler Haftası ile ilgili Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalelerin lingleri