Kumcağız’a Mavi Bayrak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini veriyor. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci, Kerpe ve Bağırganlı ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, geçtiğimiz aylarda Kandıra Kumcağız Plajı’na da verildi. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından, gerekli şartları taşıyan plajlara verilen Mavi Bayrak, Kandıra Kumcağız halk plajına da sunuldu. Bu kapsamda Kandıra Kumcağız halk plajında Mavi Bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

TÖRENE YOĞUN İLGİ

Kumcağız plajında gerçekleşen Mavi Bayrak teslim törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“BEŞİNCİ MAVİ BAYRAĞIMIZI KUMCAĞIZ’DA DALGALANDIRIYORUZ”

Kumcağız sahilindeki törende konuşan Başkan Karaosmanoğlu “Bugün burada sizlerle birlikte yeniden bir başarı ve azim öyküsüne şahit oluyoruz. Ne mutlu bize ki, Kocaeli’mize beşinci mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalıştık, çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin layık olduğu yaşama kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çünkü biz, bir şehri şehir yapan her şey için sorumluluk sahibiyiz. Hele ki çevreye yapılan yatırımlar bizim için elzemdir.” dedi

“PLAJLARIMIZ BİR DOĞA HARİKASI”

Kandıra plajlarımızın her biri bir doğa harikası diye sözlerini sürdüren Başkan Karaosmanoğlu” Sahillerimizi, Akdeniz, Ege sahillerini aratmayacak donanıma kavuşturduk. İlk mavi bayrağı tarihinde ilk kez İzmit Körfezi’nin bir kıyısı olan Karamürsel Altınkemer Sahili’nde aldık. İkinci mavi bayrağı Kandıra Cebeci’ye; üçüncü mavi bayrağı Kerpe’mize, dördüncü mavi bayrağı Bağırganlı’ya kazandırdık. Şimdi de beşinci mavi bayrağı Kumcağız’da dalgalandırıyoruz. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından kriterlerini yerine getirdiğimiz için plajımıza verilen mavi bayrağımızı göndere çekiyoruz” şeklinde konuştu.

PLAJ VE TEMİZ ÇEVRE KONULU RESİM YARIŞMASI

Kumcağız sahilindeki mavi bayrak teslim töreninde ayrıca çocuklar el emekleriyle renk kattı. Sahildeki törende çocuklara yönelik mavi bayraklı plaj ve temiz çevre konulu resim yarışması yapıldı. Yarışmada ilk üçe giren Gökçe Samanlı, Eylül Sultan Şeker ve Elif Su Demir’e hediyelerini Başkan Karaosmanoğlu ve Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu taktim etti.





MAVİ BAYRAK SAYISI BEŞ OLDU

Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı mavi bayrağa layık görülürken, 2017 yılında Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da Mavi Bayrak verilmişti. Bu yıl Mavi Bayrak’a Kandıra Kumcağız plajı da layık görüldü.

ATIKLAR ARTIK DENİZE DEĞİL, ARITMA TESİSLERİNE GİDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez’inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atıksuların yüzde 99’ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez’i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile de Türkiye de yeni bir rekora imza attı.

ÖNEMLİ KRİTERLER

Plajların Mavi Bayrak alabilmeleri için bazı kriterlere sahip olmaları gerekiyor. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılmalı. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması gerekiyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması şartı bulunuyor.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Mavi Bayrak verilmesinde birçok kriterler değerlendiriliyor. Bunlardan ilki çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığında ele alınıyor.

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plajı kullananlara, yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, hassas doğal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir

Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasalara uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır.

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.