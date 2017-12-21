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Kur'an kursunda yangın

Darıca ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kur'an kursunda yangın

21 Aralık 2017 Perşembe 15:22

Alınan bilgiye göre, Sıra Söğütler Mahallesi 1649 Sokak'ta bir binanın 3. katında bulunan özel bir kız Kur'an kursunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurt yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 öğrenci, tedbir amaçlı ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da yurt yetkililerinden bilgi aldı.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür çocuklarda bir sorun yok. Gerekli tahliyeler yapıldı. Yeni bir bina, modern bir bina. Buna rağmen herhangi bir eksiklik var mı, tedbirler alınmamış mı, bununla ilgili de değerlendirmeyi yapacağız." diye konuştu. 

Karaman, tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen öğrenci sayısının 8 olduğunu bildirdi.


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