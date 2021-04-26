Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın İKTAV kütüphanesine Gebze Çoban Mustafapaşa Camii imam hatibi İrfan Tatlı ziyarette bulundu ..Gebze gazetesinde canlı yayın yapıldı.Yayında Kuran'ı Kerim ve Ramazan ayı konusunda bilgi verdi.





Gebze Çoban Mustafapaşa Camii imam hatibi İrfan Tatlı Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırıp Kuran'ı Kerim ve Ramazan ayı konusunda bilgi verdi.

İktav kütüphanesinden yaptığımız canlı yayında İtfan Tatlı Kuran’ın ilk ayeti ve emrinin okumak olduğunu ifade ederek Kuran'ı Kerim’i anlayarak okumak ve yaşamak gerektiğinin söyledi.

Gebze gazetesi olarak İrfan Tatlı hoca ile yarın Gebze Çoban Mustafa Paşa camisi bahçesinde Kuran ve Ramazan ayı üzerine canlı yayın programınız devam edecek .