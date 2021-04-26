Gebze Çoban Mustafapaşa Camii imam hatibi İrfan Tatlı Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırıp Kuran'ı Kerim ve Ramazan ayı konusunda bilgi verdi.
İktav kütüphanesinden yaptığımız canlı yayında İtfan Tatlı Kuran’ın ilk ayeti ve emrinin okumak olduğunu ifade ederek Kuran'ı Kerim’i anlayarak okumak ve yaşamak gerektiğinin söyledi.
Gebze gazetesi olarak İrfan Tatlı hoca ile yarın Gebze Çoban Mustafa Paşa camisi bahçesinde Kuran ve Ramazan ayı üzerine canlı yayın programınız devam edecek .
Canlı yayını bu linkden izleyebillirsiniz.