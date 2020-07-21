Kurban kesimi kursu ilgi görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kapsamında bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, Kurban Kesim Elemanı Kursu açıldı. Kurs, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında önemini daha da arttırdı. Kursiyerlere bu çerçevede özellikle hijyen ve kurban kesiminde uyulması gereken kurallar titizlikle öğretiliyor.

Kurban Kesim Elemanı Kursu, KO-MEK ve Veteriner Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor. Toplam 20 saat olarak belirlenen derslerin 4 saati teorik, 16’ı saati ise pratik olarak düzenlendi. Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman Veteriner Hekim tarafından verilen derslerin pratik uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi’nde gerçekleştiriliyor.

İLK DERS HİJYEN

Bu yıl, 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında olan Kurban Bayramı, korona virüs tedbirleri nedeniyle Pandeminin gölgesinde yaşanacak. Korona virüsle, başından itibaren ciddi mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda da üzerine düşen hassasiyeti yerine getiriyor. Her yıl açılan Kurban Kesim Elemanı Kursu’na bu yıl daha da önem veriliyor. Teorik eğitimlerin verildiği KO-MEK Kurs Merkezlerinde vatandaşlara öncelikli olarak kesim sırasında uygulanması şart olan hijyen kuralları anlatılıyor. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle kurban kesiminde vekâletin bir kişide toplanarak, kesimin de vekâleti alan kişi tarafından yapılması konusunun altı çiziliyor. Bu aşamada yığılmaların önüne geçilmesi için kesimin randevu sistemi ile uygulanmasının gerekliliği anlatılıyor.





KAZALARA KARŞI ÖNLEMLER

Öte yandan derslerde korona virüsün yanı sıra kurban kesimi sırasında insandan insana ve etlerden insanlara bulaşan hastalıklar konusu ele alınarak bilgi veriliyor. Yalnızca hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklar konusunda vatandaşlara uygulanacak dezenfektasyon yöntemleri öğretiliyor. Dersler bununla sınırlı kalmıyor. Kesim sonrasında etlerin değerlendirilmesi vatandaşlara öğretiliyor. Ayrıca etin uygun koşullarda depolanması konusu açıklanıyor. Kurban Kesim Elemanı Kursu’nun müfredatında kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalar ele alınıyor. Kazaların önüne geçebilmek için alınacak önlemlerin üzerinde duruluyor.

KURS SAYESİNDE OLASI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bilindiği gibi KO-MEK 16 yıldan bu yana her Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanı Kursu açıyor. Bu kurslardan bugüne kadar binlerce vatandaş yararlandı. Kurs sayesinde, Kurban Bayramlarında görmeye alışık olduğumuz kazaların önüne geçildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere KO-MEK Sertifikası verilecek.