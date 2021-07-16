KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi yetkilileri uyarılarda bulundu. 19 Temmuz arife günüyle başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde belediye yetkilileri kesilen kurbanların sakatatlarının çöpe atılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Bu konuda belediye yetkililerinin yaptığı açıklamada;

“Kurban sakatatları kesinlikle çöpe atılmamalıdır. Bu dinen de caiz olmadığı gibi insan ve çevre sağlığı açısından da uygun değildir. Kelle, bağırsak gibi kurbanın iç organlarının dini kurallara uygun olarak toprağa gömülmesi gerekiyor. İmkanı olmayan hemşehrilerimiz sakatatları muhafaza ederek bizimle irtibata geçmeleri yeterli. İlçemiz genelinde ki bütün camilerde İlçe Müftülüğümüz aracılığı ile Cuma hutbesinde ve bayram namazında hemşehrilerimize bilgilendirme yapılacaktır”

Kartepe’de ikamet eden hemşehrilerimiz Kurban Bayramı’nda görev başında olacak ekiplerimize 0 262 316 68 00 nolu telefondan ulaşabilirler.





































