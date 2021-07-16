banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi’nden sakatat uyarısı geldi. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların sakatatlarının çöpe atılmaması gerektiği hatırlatıldı.

KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM

16 Temmuz 2021 Cuma 16:10

 Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi yetkilileri uyarılarda bulundu. 19 Temmuz arife günüyle başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde belediye yetkilileri kesilen kurbanların sakatatlarının çöpe atılmaması gerektiği hatırlatıldı.

 

 

Bu konuda belediye yetkililerinin yaptığı açıklamada;

“Kurban sakatatları kesinlikle çöpe atılmamalıdır. Bu dinen de caiz olmadığı gibi insan ve çevre sağlığı açısından da uygun değildir. Kelle, bağırsak gibi kurbanın iç organlarının dini kurallara uygun olarak toprağa gömülmesi gerekiyor. İmkanı olmayan hemşehrilerimiz sakatatları muhafaza ederek bizimle irtibata geçmeleri yeterli.  İlçemiz genelinde ki bütün camilerde İlçe Müftülüğümüz aracılığı ile Cuma hutbesinde ve bayram namazında hemşehrilerimize bilgilendirme yapılacaktır”

 



Kartepe’de ikamet eden hemşehrilerimiz Kurban Bayramı’nda görev başında olacak ekiplerimize 0 262 316 68 00 nolu telefondan ulaşabilirler.



















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım
Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı
Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek
ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
Darıca Nene Hatun Futbol Sahası Yenilenecek Darıca Nene Hatun Futbol Sahası Yenilenecek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5.yıl dönümünde, Gölcüklüler darbecilere...

Haberi Oku