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Kurban Satış Alanlarına Başvurular Başladı

Gebze Belediyesine ait Kirazpınar Mahallesi eski İzaydaş yanında bulunan kurban satış yeri için başvurular başladı.

Kurban Satış Alanlarına Başvurular Başladı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:36

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Kurban satış alanında parsel kiralamak isteyen vatandaşların 31 Temmuz Salı gününe kadar başvurularını, Gebze Belediyesi ek Hizmet Binasına yapmaları gerekiyor. Saat 09:00’da itibaren yapılan başvurular  sonrasında, 01 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’da Trafik eğitim parkurunda kuralar çekilecek. Kurban sahipleri kurbanlıklarını 03 Ağustos Cuma gününden itibaren kurban satış alanına getirecek. Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre bu yılki kurban satış alanında parsel fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi.

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