Kurban Satış Alanlarına Başvurular Başladı

Kurban satış alanında parsel kiralamak isteyen vatandaşların 31 Temmuz Salı gününe kadar başvurularını, Gebze Belediyesi ek Hizmet Binasına yapmaları gerekiyor. Saat 09:00’da itibaren yapılan başvurular sonrasında, 01 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’da Trafik eğitim parkurunda kuralar çekilecek. Kurban sahipleri kurbanlıklarını 03 Ağustos Cuma gününden itibaren kurban satış alanına getirecek. Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre bu yılki kurban satış alanında parsel fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi.