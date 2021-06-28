Kurban Satış Yerleri İçin Kura Çekildi





Çayırova Belediyesi, Kurbanlık satış yerlerini kura ile belirledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Akse Mahallesi’nde bulunan kurban satış alanını hazır hale getiren Çayırova Belediyesi, kurban satış çadırlarını kurayla belirledi. Belediye Kültür salonunda Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın gözetiminde yapılan kura çekiminde, 5000 TL olan tek kişilik 80m2 ve 10.000 TL olan 160m2 çift çadırların sahipleri belirlendi.

Çayırova Belediyesi, Covid-19 tedbirleri aldığı kurban satış alanında son hazırlıklarını tamamlıyor. Belediye ekipleri, esnafların ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için alana su, duş, wc ve mescit kuracak.













