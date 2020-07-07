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Kurban satış yerleri için kura çekilecek

Kurban satış yerleri için kura çekilecek

Kurban satış yerleri için kura çekilecek

07 Temmuz 2020 Salı 22:16

Çayırova Belediyesi, Kurbanlık hayvan satış yerlerini kura ile belirleyecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Akse Mahallesi’nde bulunan kurban satış alanını hazır hale getiren Çayırova Belediyesi, kurban satış çadırlarını kurayla belirleyecek. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün gözetiminde 10 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Belediye Kültür Salonu’nda 59’u tek ve 36’sı çift çadır olmak üzere toplam 131 çadırda satış yapacak kişiler  kura yöntemiyle belirlenecek.

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