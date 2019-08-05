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Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile başta karasinek olmak üzere çeşitli vektör özelliği taşıyan canlılar tarafından sıkıntı yaşanılmasının önüne geçiliyor. Böylece vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

 

ORTAK EYLEM PLANI
Bayram öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve önceki yıllarda kazanılan deneyimlerin paylaşılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelere bilgi amaçlı ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, kurban pazarlarının başta karasinek olmak üzere vektörel canlıların üremesine sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve organik atıkların düzenli kontrolüne yönelik önlemlerin alınmasının önemi ile nasıl gerçekleştirileceğine dair ortak eylem planı oluşturuldu.

 

KURBAN PAZARLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA
Çalışmalar kapsamında kurban pazarlarının ilaçlanmasına yönelik rutin çalışma programları oluşturuldu. Vektör ile mücadele kapsamında çadır içi karasinek ergin mücadelesi, çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı ip uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca kurban satış alanlarında biriktirilen gübreler de, karasinek larvalarına ve kene gibi zararlılara karşı ilaçlanıyor. Bu kapsamda belirtilen kurban pazarlarında mevcut toplam 500 dönümlük alanda günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleşiyor.

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