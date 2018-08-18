banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kurban satış yerlerine ilaçlama

Kocaeli Büyükşehir tarafından kurban pazarlarına yönelik ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Kurban satış yerlerine ilaçlama

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28

banner346

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile başta karasinek olmak üzere çeşitli vektör özelliği taşıyan canlılar tarafından sıkıntı yaşanmasının önüne geçiliyor. Böylece vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

 

ORTAK EYLEM PLANI

Bayram öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve önceki yıllarda kazanılan deneyimlerin paylaşılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelere bilgi amaçlı ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, kurban pazarlarının başta karasinek olmak üzere vektörel canlıların üremesine sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve organik atıkların düzenli kontrolüne yönelik önlemlerin alınmasının önemi ile nasıl gerçekleştirileceğine dair ortak eylem planı oluşturuldu.

 

KURBAN PAZARLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Çalışmalar kapsamında Gölcük, Karamürsel, İzmit, Derince, Darıca, Körfez, Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçelerinde kurulan kurban pazarlarının ilaçlanmasına yönelik rutin çalışma programları oluşturuldu. Vektör ile mücadele kapsamında çadır içi karasinek ergin mücadelesi, çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı ip uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca kurban satış alanlarında biriktirilen gübreler de, karasinek larvalarına ve kene gibi zararlılara karşı ilaçlanıyor. Bu kapsamda belirtilen kurban pazarlarında mevcut toplam 500 dönümlük alanda günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleşiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Yollar kilitlendi! Yollar kilitlendi!
İLKÇEV Yaz Ayında da Boş Durmuyor İLKÇEV Yaz Ayında da Boş Durmuyor
Gazeteci İsmet Çiğit 17 Ağustos Depremini Değerlendirdi Gazeteci İsmet Çiğit 17 Ağustos Depremini Değerlendirdi
Kuşları Koruyacak Enerji Hattı Yatırımı Kuşları Koruyacak Enerji Hattı Yatırımı
İmo Kocaeli'den Deprem Kamu Spotu İmo Kocaeli'den Deprem Kamu Spotu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Büyükşehir, Kurban Bayramı süresince otobüs ve raylı sistemler ücretsiz, deniz ulaşımında ise yüzde...

Haberi Oku