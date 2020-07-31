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Kurban timlerine Büyükşehir’den eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaçan hayvanların yakalanması ve kontrol altına alınması ile ilgili Kurban Bayramı öncesinde ilçe belediyelerinde görevli timlere eğitim verdi. Vatandaşlar bayram süresince kaçan kurbanlıkları ile ilgili ilçe belediyelerini arayarak kurban timlerinden yararlanabilecek.

Kurban timlerine Büyükşehir'den eğitim

31 Temmuz 2020 Cuma 11:26

 KAÇAN HAYVANLARA MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Kurban Bayramında kaçan hayvanların yakalanması ve kontrol altına alınması için Solaklar Yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahasında Boğa Yakalama ve Zapturapt Eğitimi düzenledi. Eğitime ilçe belediyelerde görevli Kurban Yakalama Timleri katıldı.

 

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tam donanımlı, modern mezbahasında verilen eğitimde ilçe belediyelerden katılan Veteriner hekimler ve Zabıta birimlerine bağlı çalışanlar ve Kurban yakalama ekipleri arasında bilgi paylaşımında bulunuldu.

 

EĞİTİM KONULARI

Eğitim Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü uzman veteriner hekimlerce yapıldı. Eğitimlerde kolluk kuvvetleri ile olan işbirliği, kaçan hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirler, yakalama metotları, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, kaçan hayvanları bağlama ve tutma metotları anlatıldı. Ayrıca havalı, gazlı ya da üflemeli olan sedasyon (anestezi ) atan silahları kullanma becerisi ve buna dair tecrübeli kişilerin bilgi aktarımı, vatandaşın hayvanının kaçtığını bildiren ve rızasının alındığına dair tutanak gibi başlıkları aktarıldı.

 

ZARARSIZ İLAÇLAR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; kaçan hayvanların yakalanması ve kontrol altına alınması esnasında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı insan ve hayvan sağlığına olumsuz etki bırakmayan ve etin tüketimine mani olmayan ilaç seçimi ile gerçekleştirildiği belirttiler. Vatandaş kurban hayvanının kontrolünü kaybettiğinde, kaza ve yaralanmalara sebebiyet vermemek için ilçe belediyelerine haber vermeleri gerektiğini aktardı.

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