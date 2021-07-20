Kurbanlar modern mezbahada kesiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi modern teknik ekipmanlarla donattığı İzmit ilçesi Solaklar Mezbahası’nda kesim yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu bayramda da İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu üzerindeki Solaklar Mezbahası’nda, sağlıklı ve modern tekniklerle Kurban kesimi gerçekleştiriyor. Covid-19 salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı tesiste sıraya göre kesim yapılırken vatandaşlar verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdiler.

TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiinde bulunan tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı’nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet veriyor. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapıyor.

KESİM BÖLGESİNE 1 KİŞİ ALINIYOR

Kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edilirken kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti veriliyor. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor.

“KESİM HIZLI VE TEMİZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

İzmit Solaklar’daki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası’nda kurbanlarını kestiren vatandaşlar, verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. İlk defa kurbanını Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirdiğini belirten Hasan Ölmez, “Burada gerçekten hiç ummadığım bir hizmet ile karşılaştım. Gerçekten çok memnun kaldım. Hiç sıra beklemedik, kesim hızlı ve temiz bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi. Tesiste verilen hizmetten dolayı çok memnun kaldıklarını ifade eden Kaya Bozbüyük, “hizmet gerçekten çok güzel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen diğer insanlarda gerçekten buradan memnun kalıyor. Buradaki çalışma sıra ile ilerliyor, buradaki çalışanlar insanları tek tek çağırıyor. Temizliğe ve sosyal mesafeye dikkat ediliyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI BİR ORTAMDA HİZMET VERİLİYOR”

Küçükbaş kurbanlığının kesimi için Büyükşehir Belediyesi’nin modern mezbahasına gelen İsmail Şalgam, “Burayı seçmemdeki amaç veteriner kontrolünde, sağlıklı bir ortamda ve hijyen kurallarına uyularak hizmet veriliyor. Böyle bir modern mezbahada hizmet verilmesinden dolayı da Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm İslam Aleminin de Kurban Bayramı Mübarek olsun” dedi.

MODERN MEZBAHA

Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatıyor hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaş zamandan tasarruf ediyor.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOSU

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları da yer alıyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetiliyor. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Koronavirüs Bilim Kurulu’nca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikleri, COVİD-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı Kurban kesim yerlerine yönelik gerekli tedbirler alınıyor.