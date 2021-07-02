Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile kurulan Küresel gazeteciler konseyi kültür kurulu başkanı olarak korona vebası salgının da gazeteci olma sorumluluğu ve medyanın önemi konulu bir sunum yapacak.

Alanya’da Düzenlenen Küresel gazeteciler konseyi toplantısına katılmak üzere yollardayız

Küresel Gazeteciler Zirvesi

Konya Karaman Mut. ve Anamur üzerinden Antalya Alanya'ya giderken Anadoluda su medeniyeti tarihini de belgeselleştiriyoruz .

M. Ali Dim'in genel başkanlığında kurulan Küresel Gazeteciler konseyi zirvesinde yurtiçi ve yurtdışından 100 gazeteci toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile kurulan Küresel gazeteciler konseyi kültür kurulu başkanı olarak korona vebası salgının da gazeteci olma sorumluluğu ve medyanın önemi konulu bir sunum da yapacağım.