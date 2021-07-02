banner633
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küresel Gazeteciler Zirvesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile kurulan Küresel gazeteciler konseyi kültür kurulu başkanı olarak korona vebası salgının da gazeteci olma sorumluluğu ve medyanın önemi konulu bir sunum yapacak.

Küresel Gazeteciler Zirvesi

02 Temmuz 2021 Cuma 10:44

 Alanya’da Düzenlenen Küresel gazeteciler konseyi toplantısına katılmak üzere yollardayız
Küresel Gazeteciler Zirvesi
Konya Karaman Mut. ve Anamur üzerinden Antalya Alanya'ya giderken Anadoluda su medeniyeti tarihini de belgeselleştiriyoruz .
M. Ali Dim'in genel başkanlığında kurulan Küresel Gazeteciler konseyi zirvesinde yurtiçi ve yurtdışından 100 gazeteci toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile kurulan Küresel gazeteciler konseyi kültür kurulu başkanı olarak korona vebası salgının da gazeteci olma sorumluluğu ve medyanın önemi konulu bir sunum da yapacağım.
Koruna vebasın da gazeteci olmak konulu sunumun video görselini sizlerle paylaşıyorum.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanya’yı gezdiler, çok eğlendiler Ormanya’yı gezdiler, çok eğlendiler
Kartepe’de önemli altyapı projesi başladı Kartepe’de önemli altyapı projesi başladı
GEBZE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GEBZE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI
Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil...
Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a hazırlıyor Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a...
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Ormanya’yı gezdiler, çok eğlendiler
Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocuklar için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi...

Haberi Oku