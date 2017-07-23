Küresel ısınma için tedbir alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülen, “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın desteği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” başlıklı proje ile yaklaşık 200 bin Euro hibe almaya hak kazandı.



HAYATIN HER ALANINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bilindiği üzere, iklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir. Artan yaz sıcaklıkları, azalan kış yağışları, yüzey sularının azalması, kuraklık sıklığının artması, toprak bozulması, kıyı erozyonları ve sel baskınları şeklinde kendisini göstermekte olan bu değişimin yıkıcı etkileri ekolojik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu yıkıcı etkiler aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile ilgili alanları da doğrudan etkiliyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu proje ile Kocaeli’nin sera gazı envanteri çıkarılması ve iklim değişikliği eylem planı oluşturulmasını sağlayacak.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE BİLİNCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülen hibe programından 200 bin Euro hibe almaya hak kazandığı bu proje ile vatandaşlarının hayatlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yürütülecek projenin hedefine ulaşması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması, özellikle iklim değişikliği ile mücadele konusunda toplumun farkındalığının ve bilincinin artmasına bağlı.





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