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Kürşat Yılmaz'dan MHP Liderine Mektup

Türkiye’nin tanıdığı isim Yakup Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bayramını kutlamak için özel mektup gönderdi. Yılmaz, “Bütün Türklerin emrinizde bir ordu olduğunu lütfen hep aklınızda tutunuz” dedi.

Kürşat Yılmaz'dan MHP Liderine Mektup

21 Ağustos 2018 Salı 02:16

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Türkiye’nin tanınan ismi ve Kandıra F tipi 2 nolu cezaevinde tutuklu bulunan Yakup Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bayramını kutlayarak özel bir mektup yazdı. Yakup Kürşat Yılmaz imzalı mektup “MHP Genel Başkanı Türkmen Beyime” diyerek başlıyor.

ÜLKE EKONOMİSİ ÇÖKERTİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Mektupta Yılmaz, “Aziz Türk Milletini çepeçevre sarmaya, cebren ve hile ile kaleleri zapt etmeye, tersanelere girip ordularını dağıtmaya çalışılmış; içerde gaflet, delalet ve hıyanet içinde işbirlikçileri ile nice tuzak kurmaya; çevremizde terör örgütleri silahlandırılmaya ve hatta Türk Ordusu ile savaştırılmaya çalışılmış; sonuç alınamayınca midesinden bağlı tasmalı ortaklarıyla aziz milletimizi karıştırarak dolar manipülasyonu ile ülke ekonomisi çökertilmeye çalışılmaya başlamışlardır”

BU ÜLKENİN MHP’Sİ VE DEVLET BAHÇELİSİ VAR

“Düşman müttefiklerin tahmin edemedikleri bu ülkenin MHP’si ve onun başında gecesini gündüzüne katarak milletini düşünen DEVLET BAHÇELİ’si var. Her olaya siyasi iktidar hırsı ile değil ülke ve millet menfaati gözü ile bakan TÜRKMEN BEYİMİZ, bütün Türklerin emrinizde bir ordu olduğunu lütfen hep aklınızda tutunuz. Bu vesile ile kurban bayramınızı kutlarım. Biliniz ki bu kardeşiniz, bu evladınız esir de tutulsa, taş duvarların ardında da olsa davam için, yurdum ve milletim için kurban olmaya hep hazırdır” cümlelerini kullandığı mektubun sonu ise Kandıra F tipi esir Yakup Kürşad Yılmaz imzası ile bitirdi.
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