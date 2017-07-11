Kursiyerlerden Yeni Bir Başarı Daha

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz BESYO kurslarına katılan öğrenciler yeni başarılara imza attılar. BESYO hazırlık kurslarında eğitim alan ve sınavlara hazırlanan kursiyerler, geçtiğimiz günlerde yapılan sözlü ve fiziki sınavlarda başarı elde ederek polis olmaya hak kazandılar. Kursiyerler Polis Eğitim Merkezinde görecekleri eğitimlerin ardından polis olarak göreve başlayacaklar. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret eden kursiyerler, eğitime ve spora verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ettiler. POMEM 20. Dönem için hak kazanan öğrenciler, Başkan Demirci’ye bilgiler verdi. Genç Polis adaylarına başarılar dileyen Demirci, dün olduğu gibi bugünden sonra da her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.