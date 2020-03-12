Kurtulmuş'un Gebze programı ertelendi

Günler öncesinden yapılan programla birlikte yarın (Cuma) bölgemize geleceği açıklanan

AK Parti

Genel Başkan Vekili

Numan Kurtulmuş

, parti, belediye ve esnaf ziyaretinin ardından Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konferans verecekti.





27 MART’TA GELECEK

Kurtulmuş’un Gebze’de düzenleyeceği programların ertelendiği açıklandı. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklama da Kurtulmuş’un katılacağı programların ertelenme sebebi olarak programlarının yoğunluğu gösterilirken, “13 Mart Cuma günü saat 20:00’de AK Parti Genel Başkan Vekili Sn. Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye’yi Yarınlara Taşımak konulu konferans, Sayın Kurtulmuş’un yoğun programları nedeniyle 27 Mart Cuma günü saat 20:00’ye ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.